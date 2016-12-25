男團成員嫌寵物吵直接拿膠帶黏牆上？黑歷史影片被挖出

「水晶男孩」成員李宰鎮（右）過去在節目中被「Click-B」成員金相赫（左）爆料會嫌家中寵物吵而將其用膠帶黏在牆上的影片，最近重新被翻出後，引發爭議。（合成圖，翻攝自金相赫Instagram、WikiTree）

〔記者陳昱均／綜合報導〕南韓元祖偶像男團之一的「水晶男孩」，6名成員在今年4月份的MBC《無限挑戰》特輯中睽違16年後再度合體，這也開啟了他們的重組之路，不僅被3大娛樂經紀公司之一的「YG娛樂」簽約，下半年也開了演唱會、發行新單曲，一舉一動都受到粉絲的熱烈關注。而最近，有南韓網友就挖出一支2007年時的影片，內容是「水晶男孩」成員李宰鎮先前在某節目上，與另一男團「Click-B」成員金相赫之間的電話連線，當時金相赫就大爆李宰鎮家中有養寵物，但是卻會因為嫌棄寵物太吵，直接把牠用膠帶年在牆上，這番9年前的話現在又再度引發熱議。

水晶男孩在解散16年後，於今年正式重組回歸，一舉一動都引發粉絲注目。（翻攝自Naver）

根據《WikiTree》報導，「水晶男孩」成員李宰鎮過去在2007年2月時，曾作客某節目，當時他與「Click-B」成員金相赫進行了電話連線，主持人便問金相赫說李宰鎮平時是個怎樣的人？金相赫就回答：「平時雖然是個很不錯的前輩，但是古怪的行為也不少」，這番話馬上引發好奇，不斷逼問金相赫所說的「古怪行為」究竟為何，他原本猶豫了一下，說這些話不知道適不適合公開拿出來說，刪去一些細節後，表示李宰鎮家中有養某種可愛的寵物，但有時後會嫌牠吵，就直接拿膠帶將寵物黏在牆壁上，直到最後也不肯透露對方所養的寵物是什麼，因為怕會被愛護動物的人士抗議投訴。

李宰鎮當時在節目中被爆料私下會拿膠帶把寵物貼在牆上後，也當場認了確實會因寵物太吵而這樣做。（翻攝自Daum TV Pot）

這個驚人的爆料當時也把主持人給嚇壞了，問李宰鎮為什麼要把自己的寵物用膠帶黏在牆上，他當時在節目中只給了：「因為太吵了」的簡短回答，就沒有繼續多談這個話題。過了9年後，當時的這支節目影片在最近又再次被翻出，網友們看了直呼不可思議，憤怒表示：「天啊，完全沒想到金相赫是會虐待動物的爛人」、「這也太喪心病狂了吧」、「根本是瘋子才會做出的事情」、「從今以後就是這瘋子的安踢飯了！」在網路上引發熱烈討論，而目前當事人雙方都還沒有對於這段過去的黑歷史做出任何回應。

李宰鎮現在因9年前疑似虐待動物的行為飽受網友批評。（翻攝自TOP STAR NEWS）

相關影片：〈影片取自Daum TV Pot，如遭移除敬請見諒〉