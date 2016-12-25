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《超人》大發收服朴寶劍 索吻五連拍超療癒

2016/12/25 15:17

大發看到朴寶劍後便成害羞靦腆的少年，但仍不忘索吻，讓粉絲看了表示超療癒。（翻攝自李秀珍Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣親子節目《超人回來了》捧紅一堆萌娃，其中南韓足球國手的么兒「大發」李時安，因個性乖巧且鮮少哭鬧，被稱為「嬰兒菩薩」的封號，而淡定的他也被粉絲暱稱為「大發會長」。昨日李同國妻子李秀珍PO出「大發會長」，繼收服《鬼怪》中飾「陰間使者」李棟旭後，再收服朴寶劍的照片，讓粉絲看了超療癒。

「大發」李時安收服朴寶劍（左）和李棟旭（右）成為「秘書」。（合成圖，翻攝自網路）

昨日大發在父母及姊姊的陪同下，以節目《超人回來了》出演者身份參與KBS演藝大賞，而人氣演員朴寶劍也在受邀名單之中，李秀珍在Instagram曬出大發和朴寶劍見面的五連拍，看到兩人從對視、害羞到索吻，粉絲笑稱繼「李秘書」李棟旭後，「大發又招收一名秘書了！」

大發（右）就算和李棟旭合照也擺出超淡定的表情，因此被粉絲笑稱是「會長收集秘書」。（翻攝自李秀珍Instagram）

李棟旭和李同國五個兒女合照。（翻攝自李秀珍Instagram）

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