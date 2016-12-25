（影音）《異形：聖約》最新預告上線！挑戰觀眾心理承受尺度

《普羅米修斯》續集《異形：聖約》的首支預告片在今天正式公開上線。（合成圖，翻攝自《異形：聖約》官方推特、YouTube）

〔記者陳昱均／綜合報導〕由雷利史考特執導的2012年電影《普羅米修斯》，當時片尾留給觀眾許多懸疑且仍待解決的問題，不禁讓人猜測是否還會有續集，雷利史考特當時就曾表示：「如果我們夠幸運有第二部的話，影片的確留給了你一些很好的懸而未決的問題」，似乎正是在暗示續集有望。而如今，影迷們的願望即將成真，該片續集《異形：聖約》（Alien: Covenant）已經在今年開拍，由於拍攝進度相當順利，上映日期更是從原本的2017年8月4日，提前至2017年5月19日，讓影迷可以少等2個多月；現在，《異形：聖約》的首支預告片在今天（25日）正式公開，驚嚇血腥程度幾乎不輸恐怖片，要來挑戰觀眾的心理承受尺度。

「萬磁王」麥可法斯賓達也重新加入演出《普羅米修斯》續集《異形：聖約》。（翻攝自《異形：聖約》官方推特）

預告片一開始，就可以一名被異種入侵體內的男子，在劇烈顫動之後，直接從脊椎裂開狂噴出血來，看似有什麼要從中衝破而出；而且這次外星異種甚至還能化成塵埃從人耳入侵，影片最後更是呈現了一個人被異形撕裂、血漿狂噴的驚悚鏡頭。電影的官方推特也在22日就提前PO出一張被噴滿鮮血的太空艙劇照，可以想見這次的異形也十分強大不好對付，不過比起先前體型巨大的外星異種，這次的比起來身形就似乎顯得小多了，有網友就推測，在這個新殖民地上所崛起的外星異種，可能還處於剛成熟的「青少年時期」，但恐怖壓迫的影片氛圍，依然讓人看了怵目驚心。

在預告片中，異形似乎將從一名男子的脊椎裂口出破體而出。（合成圖，翻攝自YouTube） 這次的異形似乎可以化為塵埃，直接從耳朵入侵人體。（翻攝自YouTube）

在《異形：聖約》這部續集中，原本也有演出《普羅米修斯》的「萬磁王」麥可法斯賓達、歐蜜瑞佩斯都雙雙回歸參演，並加入了最近在《怪獸與牠們的產地》中受到關注的女主角凱薩琳華特斯頓。劇情敘述開往銀河系另一端遙遠星球的殖民太空船「聖約號」，發現了一個未知的天堂世界，但其實這裡卻是一個布滿黑暗和危險的世界，而當地唯一的居民是大衛，也就是當初「普羅米修斯號」上唯一的生還者，原以為找到新世界的這群開拓者，將再次面對恐怖外星異種的入侵，本片將於2017年5月19日在台灣與全球同步上映。

最近在《怪獸與牠們的產地》中受到關注的女主角凱薩琳華特斯頓（右），也參演了《異形：聖約》。（翻攝自EMPIRE）

相關影片：〈影片取自20世紀福斯影業臉書，如遭移除敬請見諒〉