限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

Gary曬聖誕樹許願 「誰都別信」引臆測

2016/12/25 14:22

Gary今年10月退出主持多年的《RM》，專心做音樂。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人Gary10月退出了主持7年的綜藝節目《Running man》，讓不少鐵粉感到不捨和遺憾，但也祝福他去追求自己的音樂夢，不料沒多久《RM》卻爆出更多爭議，12月傳出節目組讓固底班底金鐘國及宋智孝「被下車」，引發觀眾怒火，最後達成明年2月節目熄燈的共識，不少粉絲大嘆可惜。

Gary退出《RM》讓粉絲相當不捨又傷心。（翻攝自韓網）

而Gary雖然已退出《RM》，昔日隊友遭背叛的痛苦他也深刻感受，他前天在IG放上一張點亮聖誕樹的照片，意有所指的寫下：「誰都別信，胳膊都是往裡彎的。」不免引起外界猜測，他寫下：「許願吧。」並透露了2016年的許多磨難，除了經濟停滯、政治動盪外，低生育率、災害不斷，也是相當嚴重的問題，但他仍祝福大家都能度過難關，而那句「誰都別信」雖沒明確指出在說什麼，但在《RM》爭議還沒消退的敏感時期，仍讓外界議論紛紛。

Gary前天PO出聖誕樹照，說出「誰都別信」似乎意有所指。（翻攝自IG）

相關新聞

推薦新聞
小胖離婚1天就載妹 陸元琪心寒：別忘了養孩子 小胖離婚1天就載妹 陸元琪心寒：別忘了養孩子
2016/12/25 08:07
Albee爆乳cosplay兔女郎 放話有解碼版本 Albee爆乳cosplay兔女郎 放話有解碼版本
2016/12/25 08:26
袁惟仁被爆哭窮逼陸元琪賣房 隔天開賓士載妹 袁惟仁被爆哭窮逼陸元琪賣房 隔天開賓士載妹
2016/12/25 09:26
怎捨得剪掉長髮？大S：為了孩子都捨得 怎捨得剪掉長髮？大S：為了孩子都捨得
2016/12/25 11:04
林志玲刻意打扮 帶神秘男見家長吃團圓飯 林志玲刻意打扮 帶神秘男見家長吃團圓飯
2016/12/25 08:52
中國樂視停牌 這些大牌藝人慘住「套房」 中國樂視停牌 這些大牌藝人慘住「套房」
2016/12/25 09:00
湘瑩本想退出演藝圈 1部全裸電影打消念頭 湘瑩本想退出演藝圈 1部全裸電影打消念頭
2016/12/25 12:58
吳宗憲談Jolin情變 「找伴沒問題婚姻難幸福」 吳宗憲談Jolin情變 「找伴沒問題婚姻難幸福」
2016/12/25 12:49
名主持偷吃人妻受封賤男 新節目被消失 名主持偷吃人妻受封賤男 新節目被消失
2016/12/25 13:10
黃美珍台上被惹哭2次 後悔只匯5千元給老爸 黃美珍台上被惹哭2次 後悔只匯5千元給老爸
2016/12/25 07:12
VJ散了阿妹傻眼不知情 認后的男人「有壓力」 VJ散了阿妹傻眼不知情 認后的男人「有壓力」
2016/12/25 09:13
楊冪怒了！「我禁不起批評」爆氣槓酸民 楊冪怒了！「我禁不起批評」爆氣槓酸民
2016/12/25 12:24
曾被母嗆「後悔生下你」 鼓鼓揭童年傷疤 曾被母嗆「後悔生下你」 鼓鼓揭童年傷疤
2016/12/25 12:01
（影音）朴寶劍Irene合體 惠利吃醋怒瞪超可愛 （影音）朴寶劍Irene合體 惠利吃醋怒瞪超可愛
2016/12/25 11:25
享壽74歲 《嫁妝》名導陳俊良平安夜癌逝 享壽74歲 《嫁妝》名導陳俊良平安夜癌逝
2016/12/25 15:43
影后稱2016是狗屎的一年 聖誕願望竟要大家...！ 影后稱2016是狗屎的一年 聖誕願望竟要大家...！
2016/12/25 08:46
CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象 CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象
2016/12/25 12:21
慾望城市回來了！4名女主角點頭答應接拍第3集電影 慾望城市回來了！4名女主角點頭答應接拍第3集電影
2016/12/25 10:18
快找墨鏡！ELLA嘟嘟嘴 倫敦獻吻賴解孵放閃 快找墨鏡！ELLA嘟嘟嘴 倫敦獻吻賴解孵放閃
2016/12/25 09:42
徐若瑄除夕登《紅白》 當媽後這裡變最多 徐若瑄除夕登《紅白》 當媽後這裡變最多
2016/12/25 13:19
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.