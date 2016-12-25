Gary曬聖誕樹許願 「誰都別信」引臆測

Gary今年10月退出主持多年的《RM》，專心做音樂。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓藝人Gary10月退出了主持7年的綜藝節目《Running man》，讓不少鐵粉感到不捨和遺憾，但也祝福他去追求自己的音樂夢，不料沒多久《RM》卻爆出更多爭議，12月傳出節目組讓固底班底金鐘國及宋智孝「被下車」，引發觀眾怒火，最後達成明年2月節目熄燈的共識，不少粉絲大嘆可惜。

Gary退出《RM》讓粉絲相當不捨又傷心。（翻攝自韓網）

而Gary雖然已退出《RM》，昔日隊友遭背叛的痛苦他也深刻感受，他前天在IG放上一張點亮聖誕樹的照片，意有所指的寫下：「誰都別信，胳膊都是往裡彎的。」不免引起外界猜測，他寫下：「許願吧。」並透露了2016年的許多磨難，除了經濟停滯、政治動盪外，低生育率、災害不斷，也是相當嚴重的問題，但他仍祝福大家都能度過難關，而那句「誰都別信」雖沒明確指出在說什麼，但在《RM》爭議還沒消退的敏感時期，仍讓外界議論紛紛。

Gary前天PO出聖誕樹照，說出「誰都別信」似乎意有所指。（翻攝自IG）