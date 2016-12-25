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教跳舞竟打瞌睡 曹西平怒槓陳隨意

2016/12/25 13:16

曹西平節目中勁歌熱舞，並與台下民眾互動。（民視提供）

〔記者洪素津／台北報導〕曹西平受邀出席民視《王牌雙響炮》，節目一出場便帶動全場一起唱歌搖擺，甚至還走到台下與民眾近距離接觸，成功炒熱現場氣氛。而自詡是台語界新舞王的陳隨意，活動演出誠意十足，不但角色扮演卓別林還大跳拐杖舞，節目內容火藥味十足，還引起陳隨意和曹西平的戰火。

余天、侯怡君主持的民視《王牌雙響炮》，邀請到曹西平、陳隨意等藝人與民眾同歡，眾藝人紛紛獻上最精采的表演，證明自己才是人氣王！但陳隨意的角色扮演卻讓曹西平看不下去，當場嫌棄陳隨意肢體不協調，現場指導起當唱跳歌手所需要具備的條件。

陳隨意大玩角色扮演，模仿卓別林大跳拐杖舞。（民視提供）

就在曹西平講的頭頭是道的同時，陳隨意居然被主持人發現他在打瞌睡，原來是陳隨意臉上畫著卓別林黑色的眼妝，馬上就被抓包。

除了陳隨意和曹西平外，ECHO也前來踢館，除了帶來全新創作，還將經典老歌「被遺忘的時光」結合口技表演，精湛的演出讓陳隨意大喊不公平，拜託曹西平給他平反的機會，陳隨意到底會使出什麼殺手鐧來替自己加分呢？欲知詳情請鎖定本周日晚間6點30分的《王牌雙響炮》。

ECHO將經典老歌「被遺忘的時光」結合口技表演。（民視提供）

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