聖誕派對喝太嗨？BBC氣象主播竟邊播報邊反胃

BBC電台的氣象播報員湯瑪斯史卡佛內克，先前因在直播節目上反胃並馬上離開播報崗位上，而引發熱烈討論。（翻攝自BBC News）

〔記者陳昱均／綜合報導〕聖誕節總是親朋好友們相聚開派對共度的好時光，然而若你是在聖誕派對的隔天還要上班的苦命人的話，酒最好就少喝一點，以免隔天上班影響工作還出糗。先前一位英國BBC Radio 4電台的氣象播報員湯瑪斯史卡佛內克（Tomasz Schafernaker），就疑因前一晚在聖誕派對上喝太多，導致他隔天一早上工時出現了宿醉現象，竟然在一邊播報氣象的同時一邊反胃，嚇呆所有聽眾。

湯瑪斯史卡佛內克是知名氣象主播。（翻攝自YouTube）

根據英國《都會地鐵報》報導，37歲的氣象播報員湯瑪斯史卡佛內克，在本月4日時清晨5點20分左右於BBC Radio 4播報航運氣象預報時，突然出現了類似哽咽的聲音、說話一直斷斷續續，後來更直接聽到他小聲嘟嚷著「抱歉」，疑因直接反胃、丟下手上資料並離開現場的聲音；在一段尷尬的寂靜之後，才由他的同事克里斯艾德里吉（Chris Aldridge）接手，並代湯瑪斯史卡佛內克向所有正在收聽的聽眾道歉。

湯瑪斯史卡佛內克月初在清晨的電台節目上播報天氣時，竟突然反胃馬上離開現場，嚇壞所有聽眾。（翻攝自YouTube）

不少聽眾當時真的被這個「直播反胃」的節目給嚇到了，相當擔憂湯瑪斯史卡佛內克的健康是否出了什麼問題，而他本人則是在4後當天下午發文公開解釋：「謝謝所有傳訊關心我早上發生什麼事情的人們，我可以向大家保證我沒事，只是一早在播報時我感受到了一陣反胃感湧現，所以我只得快速跳船離開現場讓我的同事接手，對於我所造成的困擾感到相當抱歉！」雖然外界質疑他可能是因為在聖誕派對上喝太多才導致這樣的情況發生，不過他的經紀公司則澄清這一切全都是因為湯瑪斯史卡佛內克前一晚才剛值了又長又累的夜班，才會突然感到身體不適，現在人也已經康復。

湯瑪斯史卡佛內克當天下午發文澄清自己身體狀況並無大礙，只是突然感到一陣反胃罷了。（翻攝自湯瑪斯史卡佛內克臉書）

這段播報軼事在當時並沒有受到太大關注，直到最近剛好遇上聖誕節才在網路上廣為流傳，也因此被懷疑是聖誕派對上喝太多才導致這樣的直播意外發生，網友也忍不住開玩笑：「在船上本來就容易暈船嘛」、「一早就反胃，難道是害喜嗎？」但也祝福湯瑪斯史卡佛內克能早日康復才好。而這其實已經不是湯瑪斯史卡佛內克在播報時第一次出狀況，他在2007年時曾公開稱外赫布里底群島是「鳥不生蛋的小地方」，在事後被迫得出面道歉；2010年時，又在不小心的狀況下，直接在直播節目中對著同事比出中指，早已是個公認的「出包主播」，因此有網友認為他這次發生直播反胃的狀況，似乎也就不太讓人感到意外了。

湯瑪斯史卡佛內克在2010年時曾不小心在直播節目上對同事比中指，全程都被攝影機給錄了下來。（翻攝自BBC News）

湯瑪斯史卡佛內克直播時反胃音檔：〈影片取自英國《都會地鐵報》，如遭移除敬請見諒〉

湯瑪斯史卡佛內克2010年時在直播現場對同事比中指影片：〈影片取自英國《都會地鐵報》，如遭移除敬請見諒