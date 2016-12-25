VJ戀6年情斷！這些人也在2016結束愛情長跑
2016/12/25 14:54
〔娛樂頻道／綜合報導〕2016即將接近尾聲，回顧演藝圈，許多明星選擇在今年認愛、閃婚，但也許多人選擇結束維繫多年的愛情。
蔡依林與錦榮因合拍MV墜入愛河，2人除了女大男4歲、身高差28公分等差距，且交往初期錦榮才剛到台灣發展，靠著出席活動，年收入約200萬，與年收入約6.24億的Jolin差距311倍，因此不被外界看好，但6年間2人感情看似穩定，不料22日卻雙雙證實6年情斷，震驚演藝圈。
「小胖」袁惟仁和女星陸元琪結婚14年，外傳10年前小胖就已經有過外遇，雖然小胖極力否認，澄清導火線是「相聚的時間不夠」，陸元琪則以「滿嘴巧克力」暗喻他偷吃不承認，2人於23日正式離婚，結束14年的夫妻情。
袁惟仁（右）與陸元琪（左）23日登記離婚。（翻攝自臉書、資料照）
謝欣穎原打算在聖誕節與長跑7年的未婚夫梁士華結婚，婚禮事宜都已準備就緒，11月初卻在臉書宣布分手，一度傳出是因男方偷吃被抓包，才讓謝欣穎狠斬7年情，但謝欣穎鄭重否認，還幫前未婚夫說盡好話，如今2人分手也常相約出遊、唱歌，仍是朋友。
謝欣穎（左）與未婚夫梁士華（右）婚前一個月宣布分手。（翻攝自Instagram）
好萊塢明星安吉莉娜裘莉與布萊德彼特，也在今年從世紀佳偶變怨偶，交往10年後終於在2014年結婚，共同領養3名子女，另生下3名子女，今年9月卻傳出婚變，2人為了財產、小孩的監護權鬧上法庭，雙方互相指控傷害，目前仍在打官司，還未完全落幕。
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