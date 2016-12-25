名主持偷吃人妻受封賤男 新節目被消失

李潤庭（左）與空姐妻Crystal結婚5年，日前被拍到出軌已婚人妻。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕香港TVB《東張西望》主持人李潤庭，外型帥氣，時常在節目散發正能量，擁有大批師奶粉絲，他與空姐妻Crystal結婚5年，月初被拍到出軌已婚人妻，日前開記者會道歉，形象嚴重下滑的他，更被TVB暫時冷凍，先前錄好的新節目也被迫消失，網友則虧「有膽偷吃，就該付出高額代價」！

香港媒體報導，李潤庭被爆背著空姐妻偷吃已婚人妻，他帶著小三出遊，兩人愛火止不住，當街熱吻還摸臀挑逗，更趁妻子出差期間帶小三回家，由於李潤庭過去形象正面，加上雙方各有家室，出軌之舉遭網友怒轟「賤男」、「賤到沒朋友」。

李潤庭9日召開記者會，坦承背妻出軌，多次鞠躬認錯。（翻攝自微博）

事後李潤庭開記者會公開道歉，但仍止不住網友怒火，就連錄好的新節目也遭受牽連，製作單位害怕賤男形象為節目帶來負面影響，經開會商討後，決定將李潤庭的畫面剪掉，並找其他藝人加入補拍片段取代。

李潤庭外型帥氣，時常在節目散發正能量，吸引不少師奶粉絲支持。（翻攝自微博）

