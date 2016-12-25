CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象

CNN當家帥哥同志主播安德森庫柏最近趁著聖誕假期遠赴緬甸旅遊，並造訪了當地的大象庇護所兼養老營當義工照顧象群們。（翻攝自安德森庫柏Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕CNN當家帥哥同志主播安德森庫柏（Anderson Cooper）不僅是一名相當專業且獲獎無數的新聞工作者，私下的他也十分關心人權、動物保育等相關議題。而大約在一周前，安德森庫柏就特地飛往緬甸來度過自己的聖誕假期，只是他並不是單純去度假享樂的，他還特地抽空前去探視一些被拯救出來、曾被當地民眾拿來當作免費勞動力奴役的可憐大象們，去餵食並幫牠們洗澡，十分有愛心。

安德森庫柏（右）透過Instagram照片與粉絲分享不少自己這趟越南行的心得與照片。（翻攝自安德森庫柏Instagram）

19日時，安德森庫柏就在自己Instagram上PO出他現在人正在越南仰光所拍攝的一張意境照，之後他除了陸續分享越南當地的一些美景照片，甚至還搭乘熱氣球到空中俯瞰底下美景之外，這中間他更抽空參觀了越南的首個大象庇護所兼養老營「Green Hill Valley Elephant Camp」，這裡的大象過去都曾被私營伐木業拿來當作免費勞動力，不僅常年被關在潮濕陰暗的叢林深處，甚至常被迫拖拉超過1公噸的巨木，不管是身體還是心靈都曾受到不小的傷害。安德森庫柏就在自己的聖誕假期特地前去當照料這些老象的義工，除了餵食牠們外，也直接脫掉上衣、跳入河中為牠們洗澡，讓網友大感敬佩，直呼：「這個善舉好溫馨感人」、「很驕傲你是我們社會中的一份子！」

安德森庫柏直接脫掉上衣、跳入河中，來幫大象們洗澡。（翻攝自安德森庫柏Instagram）