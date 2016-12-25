名字「被客串」嚇一跳 金宇彬自爆是《鬼怪》鐵粉
2016/12/25 11:54
李棟旭聽到「玄彬、元斌、金宇彬」三個名字後，決定叫自己金宇彬。（翻攝自YouTube）
〔娛樂頻道／綜合報導〕韓星孔侑、李棟旭、金高恩、劉仁娜主演的韓劇《鬼怪》熱播中，話題度超高，除了演員的好演技，背後最大功臣就屬金牌編劇金恩淑了，擅長寫愛情劇的她，甚至被譽為「名台詞製造機」，每部作品總能寫出令人印象深刻的台詞和劇情，而這次《鬼怪》也不例外，劇中扮演「陰間使者」的李棟旭因沒有名字，無法向暗戀的劉仁娜示好，於是金高恩建議他，女生會傾心的三大名字就是「玄彬、元斌、金宇彬」，他最後選擇了叫自己金宇彬。
金宇彬知道自己的名字在《鬼怪》中出現，嚇了一大跳也很開心，興奮的傳訊跟編劇金恩淑道謝。（翻攝自網路）
金宇彬近日受韓媒訪問時被問到此「盜名事件」，他難掩興奮的情緒直說：「真的嚇了一大跳！我立刻發簡訊給編劇，哇！真的好有趣，感謝編劇用了我的名字！」表示自己也是《鬼怪》的忠實觀眾，他還透露金恩淑承諾要請他吃飯，作為「名字」客串的報酬，其實，金恩淑對金宇彬來說可說是恩人般的存在，寫出《繼承者們》一把將他推入男神界，他曾透露很苦惱不知怎麼報答，或許可以考慮不只「名字」，本尊直接來客串，似乎是個不錯的報答方法。
《鬼怪》中每次劉仁娜（左）問陰間使者李棟旭（右）名字，沒有名字的他都答不上來，因此決定取一個人間名字。（翻攝自韓網）
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