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金鐘國戀愛ing？車太鉉爆料：想瞞到何時？

2016/12/25 13:59

金鐘國（左）和車太炫（右）相識超過20年，是感情超好的換帖兄弟。（翻攝自韓網）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓KBS電視台舉辦「KBS演藝大賞」，主持人由李輝才、柳熙烈、惠利擔任，金鐘國和車太鉉則擔任其中一組頒獎人，2人是認識超過20年的換帖兄弟，當然要抓緊機會惡整對方，金鐘國慘被好友爆料神秘感情世界，車太鉉問他：「好像已經有女友了？」並火力全開狂虧：「是想要瞞到什麼時候？」看金鐘國不知所措的慌張反應，看來確實不是套好招，引起台下觀眾瘋狂鼓譟。

金鐘國和車太鉉一起擔任KBS演藝大賞的頒獎人。（翻攝自YouTube）

金鐘國和車太鉉認識超過20年，也同期出道，知道對方私底下許多秘密，昨他們搭檔擔任頒獎人，金鐘國問已結婚10年的車太鉉：「我也想結婚，但我很好奇，大家都說結婚就會被約束住，要怎麼樣才能在婚後還能出去玩呢？」結果車太鉉妙回：「你就先結吧！我會盡我所能讓你有自由時間，你就相信我，然後跟我一樣結了吧！」接著話鋒一轉，就說：「你也該結了吧？最近好像有正在交往的人啊！」聽到台下一陣驚呼，車太鉉更變本加厲說：「是要瞞到什麼時候啦？明明好像有女友了啊」嚇得金鐘國推了他一下：「你是不是瘋了？」接著便趕緊澄清：「真的沒有！」不過網友對於這件事倒是樂觀其成，不少人說：「這年紀了還單身才奇怪。」

金鐘國（左）和車太鉉（右）是南韓演藝圈知名的死黨。（翻攝自韓網）

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