互到對方家中過節 麥莉與雷神弟聖誕閃不停

麥莉（右）與連恩漢斯沃（左）互相到對方家中與他們的親友共度聖誕佳節。（翻攝自連恩漢斯沃Instagram）

〔記者陳昱均／綜合報導〕原本傳出將在今年夏天就正式完婚的搞怪小天后麥莉以及「雷神弟」連恩漢斯沃這對復合之後就猶如連體嬰般黏踢踢的情侶檔，雖然在2016年的最後仍未如願成為真正的夫妻、依然維持在未婚夫與未婚妻的訂婚狀態，然而2人依然十分甜蜜恩愛，甚至有越愛越熱烈的跡象。在這個適合與親友們一起同歡的聖誕佳節，小倆口也完全沒有浪費時間，相處模式已經像真正一家人一樣的他們，先是到麥莉家中與女方親友們提前過節，後面再到連恩家中與「雷神」哥克里斯漢斯沃、未來大嫂艾莎巴塔奇等男方親友一起共度這個溫馨甜蜜的佳節。

麥莉（左五）在20日帶著未婚夫連恩（最右）回家與自己的所有家人一起過節。（翻攝自Instagram）

在20日時，連恩就到麥莉家中與她的父母、兄弟姊妹以及好友們一起提前慶祝聖誕節，麥莉同母異父的姊姊布蘭蒂（Brandi Cyrus）就在自己的Instagram上PO出整個麥莉家族與連恩的合影，雖然這位未來的家人仍站在最邊邊，但看起來依然十分融入整個麥莉家族的氣氛當中。而在23日時，換成麥莉到男方家中過節，她穿著一件印著耶穌肖像的大紅毛衣、頭上頂著發光蝴蝶結，脖子上還纏繞著聖誕燈飾，開心與男友穿上情侶裝一起自拍；不僅如此，連恩的大嫂艾莎巴塔奇更PO出一張自己緊緊擁抱著麥莉的照片，並寫道：「與我的家人們一起度過有趣的聖誕節！」完全就把還沒嫁入門的麥莉當成弟媳來對待，從小倆口在聖誕佳節受到對方家人熱烈歡迎的狀況看來，看來明年非常有望能夠結為真正的一家人了。

麥莉（左）開心與未來大嫂艾莎巴塔奇（右）相擁，對方直接把麥莉以家中一份子來親密對待。（翻攝自艾莎巴塔奇Instagram）