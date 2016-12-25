曾被母嗆「後悔生下你」 鼓鼓揭童年傷疤

鼓鼓陽光笑容的背後，其實有個不快樂的童年。（資料照，記者陳逸寬攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕鼓鼓最近推出首張個人迷你專輯《MAKE IT REAL可以唷》，簽唱會跑遍全台。昨他受訪透露，他其實有個陰鬱的童年，媽媽曾對他說：「後悔生下你。」讓他氣到用手打破玻璃，甚至失控說要一起跳樓。

《蘋果日報》報導，鼓鼓表示，他加入「MP魔幻力量」前，是獨立樂團成員，曾到便利商店打工、到工地搬水泥，仍入不敷出，只好跟朋友借錢度日，因此媽媽非常反對他玩音樂，甚至說氣話「後悔生下你」，他因此氣到用手搥碎玻璃，最後母子2人冷戰長達5年，幾乎不太講話。

鼓鼓曾對輕生的爸爸充滿恨意。（翻攝自臉書）

他受訪時回憶痛苦的過去，爸爸在他高中時沉迷賭博身心受挫，某天在家人全都在家時輕生，成為他至今難以撫平的痛，他一度恨爸爸拋下家人自己離去，如今他逐漸釋懷，只想對天上的爸爸說：「辛苦了，承受這一切，我會盡力讓我們的家，過得更好，我也原諒你了，我會忘記你所有不好的事，只記得我是你的兒子。」後來他透過音樂找到宣洩的出口，母子關係也逐漸恢復，最後他也呼籲，遇到跟他一樣狀況的青少年勿自暴自棄。

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