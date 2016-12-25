慾望城市回來了！4名女主角點頭答應接拍第3集電影

美國經典影集《慾望城市》即將拍攝第3集電影，4名女主角都已答應並簽約參演。（翻攝自Prospect Magazine）

〔記者陳昱均／綜合報導〕備受影迷喜愛的美國經典影集《慾望城市》，在1998至2003年間連續播出6季都大受好評後，後來更曾於2008與2010年2度搬上大螢幕，讓劇迷依然能夠回味專欄作家女主角「凱莉」與3名好閨蜜尋找愛情、體驗大都會人生喜怒哀樂的故事。而現在，又傳出了新的好消息，睽違6年之後，4名女主角又都點頭答應要接演《慾望城市》第3集電影，代表這些慾望熟女們又要攜手回歸大螢幕了！



4名女主角當初在劇中尋找愛情、體驗大都會人生喜怒哀樂的故事受到許多粉絲喜愛。（翻攝自Shrink Tank）

根據《Radar Online》報導，一名與主角群都相當親近的相關人士，向他們爆料：「4名女主角都已經正式簽約並將參演《慾望城市3》，所有簽約的相關手續都已經完成，而4人也都看過並同意劇本了。」然而，相隔這麼多年，要把4位女主角全都再次找回來，仍不是一件簡單的事情，女主角莎拉潔西卡派克差一點就不願意答應演出，該名相關人士透露：「過程中充滿許多反反覆覆的狀況，莎拉潔西卡派克原本並不打算接演，全因她並不喜歡這些角色被以更加成熟的面貌來描述」，不過幸好後來她仍答應演出，讓這部續集電影不會出現4缺1的窘境。

在劇中演出女主角「凱莉」的莎拉潔西卡派克，一度拒絕參與《慾望城市3》的演出，幸好後來又回心轉意。（翻攝自Variety）

其實，莎拉潔西卡派克早在10月份就曾暗示《慾望城市》可能還會有續集，當時她在接受《Press Association》訪問時，就曾吐露：「永遠都還有（續集）的可能，這是絕對的，我不清楚會是影集還是電影，不過這應該繼續維持開放討論的狀態，直到謎底真正揭曉為止。」而現在4名女主角都點頭答應演出後，《慾望城市3》的開拍權也已經被批准，相關人士表示大家都對於這個結果感到相當開心，也迫不及待想重返片場再次一起工作了，而該片的拍攝預計將於2017年夏天正式展開，引發熱烈期待。

這4名好閨蜜將再次合體出現在大銀幕上，令人相當期待。（翻攝自Bustle）