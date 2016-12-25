限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

慾望城市回來了！4名女主角點頭答應接拍第3集電影

2016/12/25 10:18

美國經典影集《慾望城市》即將拍攝第3集電影，4名女主角都已答應並簽約參演。（翻攝自Prospect Magazine）

〔記者陳昱均／綜合報導〕備受影迷喜愛的美國經典影集《慾望城市》，在1998至2003年間連續播出6季都大受好評後，後來更曾於2008與2010年2度搬上大螢幕，讓劇迷依然能夠回味專欄作家女主角「凱莉」與3名好閨蜜尋找愛情、體驗大都會人生喜怒哀樂的故事。而現在，又傳出了新的好消息，睽違6年之後，4名女主角又都點頭答應要接演《慾望城市》第3集電影，代表這些慾望熟女們又要攜手回歸大螢幕了！

4名女主角當初在劇中尋找愛情、體驗大都會人生喜怒哀樂的故事受到許多粉絲喜愛。（翻攝自Shrink Tank）

 

根據《Radar Online》報導，一名與主角群都相當親近的相關人士，向他們爆料：「4名女主角都已經正式簽約並將參演《慾望城市3》，所有簽約的相關手續都已經完成，而4人也都看過並同意劇本了。」然而，相隔這麼多年，要把4位女主角全都再次找回來，仍不是一件簡單的事情，女主角莎拉潔西卡派克差一點就不願意答應演出，該名相關人士透露：「過程中充滿許多反反覆覆的狀況，莎拉潔西卡派克原本並不打算接演，全因她並不喜歡這些角色被以更加成熟的面貌來描述」，不過幸好後來她仍答應演出，讓這部續集電影不會出現4缺1的窘境。

在劇中演出女主角「凱莉」的莎拉潔西卡派克，一度拒絕參與《慾望城市3》的演出，幸好後來又回心轉意。（翻攝自Variety）

其實，莎拉潔西卡派克早在10月份就曾暗示《慾望城市》可能還會有續集，當時她在接受《Press Association》訪問時，就曾吐露：「永遠都還有（續集）的可能，這是絕對的，我不清楚會是影集還是電影，不過這應該繼續維持開放討論的狀態，直到謎底真正揭曉為止。」而現在4名女主角都點頭答應演出後，《慾望城市3》的開拍權也已經被批准，相關人士表示大家都對於這個結果感到相當開心，也迫不及待想重返片場再次一起工作了，而該片的拍攝預計將於2017年夏天正式展開，引發熱烈期待。

這4名好閨蜜將再次合體出現在大銀幕上，令人相當期待。（翻攝自Bustle）

相關新聞

推薦新聞
小班、嘉納耶誕開心享天倫 復合之期不遠 小班、嘉納耶誕開心享天倫 復合之期不遠
2016/12/25 15:35
《超人》大發收服朴寶劍 索吻五連拍超療癒 《超人》大發收服朴寶劍 索吻五連拍超療癒
2016/12/25 15:17
男團成員嫌寵物吵直接拿膠帶黏牆上？黑歷史影片被挖出 男團成員嫌寵物吵直接拿膠帶黏牆上？黑歷史影片被挖出
2016/12/25 15:04
（影音）搶先紅白！《月薪嬌妻》老公聖誕版戀舞萌炸 （影音）搶先紅白！《月薪嬌妻》老公聖誕版戀舞萌炸
2016/12/25 14:06
聖誕派對喝太嗨？BBC氣象主播竟邊播報邊反胃 聖誕派對喝太嗨？BBC氣象主播竟邊播報邊反胃
2016/12/25 13:25
CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象 CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象
2016/12/25 12:21
影后稱2016是狗屎的一年 聖誕願望竟要大家...！ 影后稱2016是狗屎的一年 聖誕願望竟要大家...！
2016/12/25 08:46
范冰冰平安夜曬美照 背後玻璃反射曝光李晨 范冰冰平安夜曬美照 背後玻璃反射曝光李晨
2016/12/24 23:02
雙胞兒突衝上台搗蛋 男星驚嚇喊：是直播欸 雙胞兒突衝上台搗蛋 男星驚嚇喊：是直播欸
2016/12/24 21:35
中島美嘉平安夜在台開唱 旋轉木馬上獻美聲逼哭粉絲 中島美嘉平安夜在台開唱 旋轉木馬上獻美聲逼哭粉絲
2016/12/24 20:55
科技94狂！影后養子用「這個」找到回家路 科技94狂！影后養子用「這個」找到回家路
2016/12/24 16:54
SMAP心結依舊難解？ 最後一夜聚餐依舊少木村 SMAP心結依舊難解？ 最後一夜聚餐依舊少木村
2016/12/24 15:40
張藝興從不對粉絲說「我愛你」 原因超暖心 張藝興從不對粉絲說「我愛你」 原因超暖心
2016/12/24 13:10
趕路聲援師弟 男星車禍重傷 趕路聲援師弟 男星車禍重傷
2016/12/24 11:58
已婚馮迪索太豬哥 下跪示愛正妹主播超尷尬 已婚馮迪索太豬哥 下跪示愛正妹主播超尷尬
2016/12/23 22:53
趙麗穎難得大露酥胸 「下衣失蹤」秀美腿 趙麗穎難得大露酥胸 「下衣失蹤」秀美腿
2016/12/23 21:55
娜塔莉波曼為男人 大呼強尼戴普愛女巴掌 娜塔莉波曼為男人 大呼強尼戴普愛女巴掌
2016/12/23 21:10
金凱瑞辯性病2年前傳染 舊愛自殺與他無關 金凱瑞辯性病2年前傳染 舊愛自殺與他無關
2016/12/23 19:12
神話搶下年後頭香！海外巡演首站2/4獻寶島 神話搶下年後頭香！海外巡演首站2/4獻寶島
2016/12/23 18:45
《RM》開錄沒嘉賓！ 全員將攜節目組向觀眾道歉 《RM》開錄沒嘉賓！ 全員將攜節目組向觀眾道歉
2016/12/23 18:27
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.