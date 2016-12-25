快找墨鏡！ELLA嘟嘟嘴 倫敦獻吻賴解孵放閃
2016/12/25 09:42
〔娛樂頻道／綜合報導〕「Ella」陳嘉樺和老公「賴解孵」賴斯翔結婚4年，上月開心宣布懷孕，目前肚子裡的「勁寶」已經4個月。今她在臉書PO出與賴解孵的放閃照，祝福粉絲聖誕快樂。
Ella今早在臉書上PO出和老公在倫敦塔橋前的照片，她兩手勾著賴解孵的脖子嘟嘴獻吻，模樣相當可愛，老公則摟著她的腰低頭親吻，2人彷彿置身畫中，讓粉絲也都感染了幸福的氛圍，她寫下：「倫敦愛情故事之聖誕快樂，祝福大家在這個節日感受滿滿的愛。」閃瞎網友。
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