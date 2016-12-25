至少奶是真的！E奶辣模修圖被抓包 粉絲買單OK啦
2016/12/25 11:41
〔娛樂頻道／綜合報導〕E奶辣模「雪碧」方祺媛個性豪放，經常在臉書上大方分享傲人身材，也被粉絲冠上「台灣情色教主」的封號。25日她換上聖誕比基尼，讓粉絲神魂顛倒。
雪碧在臉書曬美照祝大家聖誕快樂，照片中她穿著聖誕比基尼，大露E罩杯酥胸及修長白皙的美腿，火辣程度破表，但卻有眼尖的網友發現，她腿部有莫名的凹洞，曲線相當不自然，疑似修圖修過頭，沒注意大腿被修凹了，不過大批粉絲仍留言讚嘆：「雪碧女神」，絲毫不介意偶像修圖的痕跡露餡。
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