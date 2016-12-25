限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

至少奶是真的！E奶辣模修圖被抓包 粉絲買單OK啦

2016/12/25 11:41

雪碧擁有32E姣好身材。（翻攝自雪碧臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕E奶辣模「雪碧」方祺媛個性豪放，經常在臉書上大方分享傲人身材，也被粉絲冠上「台灣情色教主」的封號。25日她換上聖誕比基尼，讓粉絲神魂顛倒。

雪碧在臉書曬美照祝大家聖誕快樂，照片中她穿著聖誕比基尼，大露E罩杯酥胸及修長白皙的美腿，火辣程度破表，但卻有眼尖的網友發現，她腿部有莫名的凹洞，曲線相當不自然，疑似修圖修過頭，沒注意大腿被修凹了，不過大批粉絲仍留言讚嘆：「雪碧女神」，絲毫不介意偶像修圖的痕跡露餡。

照片左下方，雪碧的大腿處被發現有凹陷。（翻攝自雪碧臉書）

相關新聞

推薦新聞
小胖離婚1天就載妹 陸元琪心寒：別忘了養孩子 小胖離婚1天就載妹 陸元琪心寒：別忘了養孩子
2016/12/25 08:07
新護花使者是他！林志玲說話了 新護花使者是他！林志玲說話了
2016/12/25 08:59
快搶！阿妹「烏托邦2.0」明年8月高雄開唱 1月售票 快搶！阿妹「烏托邦2.0」明年8月高雄開唱 1月售票
2016/12/25 09:05
邵雨薇誇張軒睿可口 安心亞不准任何人接近 邵雨薇誇張軒睿可口 安心亞不准任何人接近
2016/12/25 07:16
Albee爆乳cosplay兔女郎 放話有解碼版本 Albee爆乳cosplay兔女郎 放話有解碼版本
2016/12/25 08:26
怎捨得剪掉長髮？大S：為了孩子都捨得 怎捨得剪掉長髮？大S：為了孩子都捨得
2016/12/25 11:04
林志玲刻意打扮 帶神秘男見家長吃團圓飯 林志玲刻意打扮 帶神秘男見家長吃團圓飯
2016/12/25 08:52
中國樂視停牌 這些大牌藝人慘住「套房」 中國樂視停牌 這些大牌藝人慘住「套房」
2016/12/25 09:00
湘瑩本想退出演藝圈 1部全裸電影打消念頭 湘瑩本想退出演藝圈 1部全裸電影打消念頭
2016/12/25 12:58
吳宗憲談Jolin情變 「找伴沒問題婚姻難幸福」 吳宗憲談Jolin情變 「找伴沒問題婚姻難幸福」
2016/12/25 12:49
至少奶是真的！E奶辣模修圖被抓包 粉絲買單OK啦 至少奶是真的！E奶辣模修圖被抓包 粉絲買單OK啦
2016/12/25 11:41
楊冪怒了！「我禁不起批評」爆氣槓酸民 楊冪怒了！「我禁不起批評」爆氣槓酸民
2016/12/25 12:24
曾被母嗆「後悔生下你」 鼓鼓揭童年傷疤 曾被母嗆「後悔生下你」 鼓鼓揭童年傷疤
2016/12/25 12:01
大雪受困機場3天 女星點名航空公司開譙 大雪受困機場3天 女星點名航空公司開譙
2016/12/25 14:43
影后稱2016是狗屎的一年 聖誕願望竟要大家...！ 影后稱2016是狗屎的一年 聖誕願望竟要大家...！
2016/12/25 08:46
CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象 CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象
2016/12/25 12:21
慾望城市回來了！4名女主角點頭答應接拍第3集電影 慾望城市回來了！4名女主角點頭答應接拍第3集電影
2016/12/25 10:18
快找墨鏡！ELLA嘟嘟嘴 倫敦獻吻賴解孵放閃 快找墨鏡！ELLA嘟嘟嘴 倫敦獻吻賴解孵放閃
2016/12/25 09:42
徐若瑄除夕登《紅白》 當媽後這裡變最多 徐若瑄除夕登《紅白》 當媽後這裡變最多
2016/12/25 13:19
教跳舞竟打瞌睡 曹西平怒槓陳隨意 教跳舞竟打瞌睡 曹西平怒槓陳隨意
2016/12/25 13:16
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.