（影音）朴寶劍Irene合體 惠利吃醋怒瞪超可愛

看到朴寶劍和Irene在台上默契十足一搭一唱，惠利（圖）作勢怒瞪他倆，吃醋反應笑翻觀眾。（翻攝自YouTube）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓KBS電視台昨舉辦「KBS演藝大賞」，選出在節目中表現最亮演的藝人，曾一起主持《音樂銀行》的大勢男星朴寶劍和「Red Velvet」成員Irene，再度合體擔任頒獎人，這對默契十足的俊男美女再度同台，立刻引起觀眾歡聲雷動，不過，卻有人不開心了，在台下打翻醋罈子，曾和朴寶劍在《請回答1988》當夫妻的惠利，擔任頒獎典禮的主持人，看到劇中老公和Irene在台上一搭一唱，立刻作勢怒瞪2人，讓全場瞬間笑翻。

朴寶劍（左）和Irene（右）合體擔任KBS演藝大賞頒獎人。（翻攝自YouTube）

Irene和朴寶劍兩人自從《音樂銀行》下車後，久違的合體頒獎，Irene猛誇獎朴寶劍2016表現很亮眼，除了和她主持音樂節目，和惠利合作《請回答1988》，還和17歲的金裕貞合作了古裝劇《雲畫的月光》，好奇他有沒有其他想合作的對象，朴寶劍一聽害羞的直傻笑，沒有回話，在一旁的惠利聽見了立刻氣鼓鼓的瞪了一下2人，彷彿在跟Irene吃醋，逗趣反應讓網友直呼：「好可愛！」

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