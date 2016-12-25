限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 東推西推

影后稱2016是狗屎的一年 聖誕願望竟要大家...！

2016/12/25 08:46

影后海倫米蘭稱2016根本是狗屎的一年，引發注目。（翻攝自Entertainment Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕71歲奧斯卡影后海倫米蘭，不僅氣質出眾、演技精湛，私下她的個性也相當直言敢說，去年就曾對好萊塢的性別與年齡歧視事件開砲，直呼：「這真是他X的有夠扯」，甚至拒絕將自己與「性感」這個讚美詞連結在一起，認為這是一非常很狹隘的詞。最近，海倫米蘭作客脫口秀《葛漢諾頓秀》時，竟勁爆稱2016年根本是個充滿「狗屎」的一年，並表示自己的聖誕願望，就是要大家去做一件會讓自己超開心的事情來忘卻這辛苦的一年。

《最美的安排》主演群威爾史密斯（左二起）、娜歐蜜哈瑞絲、海倫米蘭與馬汀費里曼（最左）日前一起作客脫口秀《葛漢諾頓秀》。（翻攝自太陽報）

日前電影《最美的安排》主演群威爾史密斯、海倫米蘭、娜歐蜜哈瑞絲一起作客脫口秀《葛漢諾頓秀》，影后海倫米蘭就在節目上對於過去這一年來做出反思，表示：「在這個眾人齊聚慶祝的日子裡，我們有機會來回想過去的這一年都發生了些什麼，而我認為我們大家都能夠同意，2016根本猶如一大坨的狗屎般」，即使嘴巴上說著這樣幽默風趣的話，影后仍維持十分嚴肅的神情，甚至還提出自己的搞笑聖誕願望：「所以，我給大家的建議就是，適量飲酒、維持開心好心情，然後度過一個美好的聖誕節」，引發爆笑。而最後，海倫米蘭也不忘宣傳新片，希望大家也能夠進戲院去欣賞《最美的安排》，十分稱職。

海倫米蘭演技精湛、氣質出眾，個性也相當直率，受到不少影迷喜愛。（翻攝自Tom　Lorenzo）

相關影片：〈影片取自YouTube，如遭移除敬請見諒〉

相關新聞

推薦新聞
（影音）《異形：聖約》最新預告上線！挑戰觀眾心理承受尺度 （影音）《異形：聖約》最新預告上線！挑戰觀眾心理承受尺度
2016/12/25 15:43
小班、嘉納耶誕開心享天倫 復合之期不遠 小班、嘉納耶誕開心享天倫 復合之期不遠
2016/12/25 15:35
《超人》大發收服朴寶劍 索吻五連拍超療癒 《超人》大發收服朴寶劍 索吻五連拍超療癒
2016/12/25 15:17
（影音）搶先紅白！《月薪嬌妻》老公聖誕版戀舞萌炸 （影音）搶先紅白！《月薪嬌妻》老公聖誕版戀舞萌炸
2016/12/25 14:06
聖誕派對喝太嗨？BBC氣象主播竟邊播報邊反胃 聖誕派對喝太嗨？BBC氣象主播竟邊播報邊反胃
2016/12/25 13:25
楊冪怒了！「我禁不起批評」爆氣槓酸民 楊冪怒了！「我禁不起批評」爆氣槓酸民
2016/12/25 12:24
CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象 CNN同志主播的聖誕節不一樣！遠赴緬甸脫衣洗大象
2016/12/25 12:21
互到對方家中過節 麥莉與雷神弟聖誕閃不停 互到對方家中過節 麥莉與雷神弟聖誕閃不停
2016/12/25 11:22
慾望城市回來了！4名女主角點頭答應接拍第3集電影 慾望城市回來了！4名女主角點頭答應接拍第3集電影
2016/12/25 10:18
范冰冰平安夜曬美照 背後玻璃反射曝光李晨 范冰冰平安夜曬美照 背後玻璃反射曝光李晨
2016/12/24 23:02
雙胞兒突衝上台搗蛋 男星驚嚇喊：是直播欸 雙胞兒突衝上台搗蛋 男星驚嚇喊：是直播欸
2016/12/24 21:35
中島美嘉平安夜在台開唱 旋轉木馬上獻美聲逼哭粉絲 中島美嘉平安夜在台開唱 旋轉木馬上獻美聲逼哭粉絲
2016/12/24 20:55
科技94狂！影后養子用「這個」找到回家路 科技94狂！影后養子用「這個」找到回家路
2016/12/24 16:54
SMAP心結依舊難解？ 最後一夜聚餐依舊少木村 SMAP心結依舊難解？ 最後一夜聚餐依舊少木村
2016/12/24 15:40
最想共度耶誕節韓星 男女冠軍是他們！ 最想共度耶誕節韓星 男女冠軍是他們！
2016/12/24 15:06
（影音）《鬼怪》孔侑勾金高恩看電影 被《屍速列車》嚇瘋 （影音）《鬼怪》孔侑勾金高恩看電影 被《屍速列車》嚇瘋
2016/12/24 13:56
郭敬明哭哭？ 陳學冬摟緋聞女友逛街 郭敬明哭哭？ 陳學冬摟緋聞女友逛街
2016/12/23 21:29
娜塔莉波曼為男人 大呼強尼戴普愛女巴掌 娜塔莉波曼為男人 大呼強尼戴普愛女巴掌
2016/12/23 21:10
金凱瑞辯性病2年前傳染 舊愛自殺與他無關 金凱瑞辯性病2年前傳染 舊愛自殺與他無關
2016/12/23 19:12
《RM》開錄沒嘉賓！ 全員將攜節目組向觀眾道歉 《RM》開錄沒嘉賓！ 全員將攜節目組向觀眾道歉
2016/12/23 18:27
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.