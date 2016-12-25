影后稱2016是狗屎的一年 聖誕願望竟要大家...！

影后海倫米蘭稱2016根本是狗屎的一年，引發注目。（翻攝自Entertainment Weekly）

〔記者陳昱均／綜合報導〕71歲奧斯卡影后海倫米蘭，不僅氣質出眾、演技精湛，私下她的個性也相當直言敢說，去年就曾對好萊塢的性別與年齡歧視事件開砲，直呼：「這真是他X的有夠扯」，甚至拒絕將自己與「性感」這個讚美詞連結在一起，認為這是一非常很狹隘的詞。最近，海倫米蘭作客脫口秀《葛漢諾頓秀》時，竟勁爆稱2016年根本是個充滿「狗屎」的一年，並表示自己的聖誕願望，就是要大家去做一件會讓自己超開心的事情來忘卻這辛苦的一年。

《最美的安排》主演群威爾史密斯（左二起）、娜歐蜜哈瑞絲、海倫米蘭與馬汀費里曼（最左）日前一起作客脫口秀《葛漢諾頓秀》。（翻攝自太陽報）

日前電影《最美的安排》主演群威爾史密斯、海倫米蘭、娜歐蜜哈瑞絲一起作客脫口秀《葛漢諾頓秀》，影后海倫米蘭就在節目上對於過去這一年來做出反思，表示：「在這個眾人齊聚慶祝的日子裡，我們有機會來回想過去的這一年都發生了些什麼，而我認為我們大家都能夠同意，2016根本猶如一大坨的狗屎般」，即使嘴巴上說著這樣幽默風趣的話，影后仍維持十分嚴肅的神情，甚至還提出自己的搞笑聖誕願望：「所以，我給大家的建議就是，適量飲酒、維持開心好心情，然後度過一個美好的聖誕節」，引發爆笑。而最後，海倫米蘭也不忘宣傳新片，希望大家也能夠進戲院去欣賞《最美的安排》，十分稱職。

海倫米蘭演技精湛、氣質出眾，個性也相當直率，受到不少影迷喜愛。（翻攝自Tom Lorenzo）

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