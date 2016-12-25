快搶！阿妹「烏托邦2.0」明年8月高雄開唱 1月售票

阿妹「烏托邦2.0」演唱會昨晚熱唱第3場。（聲動娛樂提供）

〔記者張釔泠／台北報導〕「阿妹」張惠妹的「烏托邦2.0」第3場昨晚在廣州熱唱，這場以20週年為主題的演唱會，不時讓她想起人生第一次在市立體育場舉辦萬人演唱會的情景，沒想到最後竟然無緣台北，讓她相當遺憾，目前將移師高雄，8月在高雄巨蛋開唱4到6場，明年1月售票。

阿妹昨晚自嘲，「烏托邦2.0」首兩場自己從頭哭到尾，「姊哭慘了」，說要hold住情緒仍灑淚3回，安可最後唱《姊妹》時，全場舉起「陪你再唱20年」的手幅，更讓她她感動莫名，「20年後會再看到你們嗎？但也太久了，我們相約10年後好不好。」唱《彩虹》時她則揮彩虹旗聲援同志平權：「有愛什麼都對。」

「烏托邦2.0」紀念阿妹出道20週年。（聲動娛樂提供）

她坦誠，唱了這麼久了，粉絲仍對她如此熱情，也是會戳中她的哭點之一，「看到他們揮手的手海，我是起雞皮疙瘩的，真的受不了。」選唱她向來不敢演唱的《聽你聽我》，也是直接面對自己痛處，表達對恩師張雨生的思念。

演唱會的每首歌曲，都讓她感觸頗深、不斷勾起往事，如想起1998年她出道一年多，在市立體育場首次舉辦演唱會的片段，她回憶開場前自己仍舊很緊張，「我說『我可以嗎？』，小燕姊就直接把我推出去。」

無奈「烏托邦」2.0最終唱不回對她意義最大的台北，經紀人陳鎮川表示，預計明年8月在高雄巨蛋舉辦4到6場演唱會，檔期部分計畫選擇兩個週末，「若是星期五就晚上8點開場，星期六7點、星期天6點，結束後大家可以趕高鐵。」

她原訂今年要發片，因準備演唱會、錄節目的關係，停滯了4個月，目前進度僅錄完一首歌，但已收好8首歌，她都非常滿意，明年是否能推出？她大呼「會，一定要」、「我好想要出專輯啊」。