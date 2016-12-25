袁惟仁被爆哭窮逼陸元琪賣房 隔天開賓士載妹
2016/12/25 09:26
陸元琪（右）友人表示，袁惟仁（左）和陸元琪登記離婚時，還向她要求賣車賣房。（資料照）
〔娛樂頻道／綜合報導〕「小胖老師」袁惟仁前天和陸元琪登記離婚，正式告別14年婚姻，不過離婚不到20小時，袁惟仁就被抓到笑嘻嘻載正妹網紅回家，而且是開高級賓士車載對方回豪宅，網友痛批「爛透了」，陸元琪的友人更是痛批他哭窮，當初小胖在中國有金錢糾紛遭擄，說是誤會一場，但當天在律師樓談的時後卻不是這樣。
據《蘋果日報》報導，陸元琪友人氣憤表示：「那天在律師樓，小胖哭窮，把自己講的超可憐，還逼她賣車、賣房，理由是怕『社會觀感不好』，債主也會追債，結果呢？小琪根本是個二百五，幸好後來沒心軟！」對此，袁惟仁透過經紀人表示：「我犯了什麼錯嗎？怎麼會搞成這樣？」並透露和車內該名女子正在談合作，現在對她很抱歉，恐怕很難再談下去，且載對方回去的豪宅是他的工作室，其他歌手也在那裡錄過音，不過昨是平安夜，小胖明明人在台灣卻無意陪伴孩子，忙著跟年輕辣妹「談合作」，今天聖誕節會不會和孩子相聚，也不得而知。
相關新聞
- 小胖離婚1天就載妹 陸元琪心寒：別忘了養孩子
- 陸元琪正式登記離婚 小胖失魂落魄閃遠遠
- 麗寶微笑世紀・四季花園
- 袁惟仁陸元琪登記離婚 兒子竟怕被割喉
- 袁惟仁遭爆外遇 前妻千字文護航：我們是永遠的家人
- 美國藝術菁英 齊聲讚揚神韻
- 袁惟仁聲明撇外遇 陸元琪「滿嘴巧克力」暗喻偷吃
- 曾勸和袁惟仁變砲灰 方文琳「關我屁事」反擊酸民
- 袁惟仁驚傳離婚 勤跑中國、聚少離多疑為導火線
- 袁惟仁賓士長髮妹起底 疑是世新校花陳葳
- 離婚不到1天 袁惟仁被目擊載長髮妹回家
- 瓊瑤劇第一美女陳德容 42歲凍齡不科學
- 袁惟仁前妻一肩扛起家 告白兒子竟被噓
- 袁惟仁偷吃遭妻諷「滿嘴巧克力」 呂秋遠讚「外遇智商像嬰兒」
- 袁惟仁發離婚聲明 感謝前妻用纖弱小手支撐家
- 袁惟仁首發聲明駁外遇 曝光離婚原因是...
- 袁惟仁爆離婚 國三兒成熟發言讓人心疼
- 袁惟仁離婚 女兒慘遭同學言語霸凌
- 袁惟仁妻承認離婚 耳聞小三傳言拒絕抓姦？
- 袁惟仁遭綁後又爆離婚 老婆無奈：女兒委屈哭了
- 「拼盤演唱會慘賠 」袁惟仁遭綁內幕
推薦新聞