袁惟仁被爆哭窮逼陸元琪賣房 隔天開賓士載妹

陸元琪（右）友人表示，袁惟仁（左）和陸元琪登記離婚時，還向她要求賣車賣房。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小胖老師」袁惟仁前天和陸元琪登記離婚，正式告別14年婚姻，不過離婚不到20小時，袁惟仁就被抓到笑嘻嘻載正妹網紅回家，而且是開高級賓士車載對方回豪宅，網友痛批「爛透了」，陸元琪的友人更是痛批他哭窮，當初小胖在中國有金錢糾紛遭擄，說是誤會一場，但當天在律師樓談的時後卻不是這樣。

據《蘋果日報》報導，陸元琪友人氣憤表示：「那天在律師樓，小胖哭窮，把自己講的超可憐，還逼她賣車、賣房，理由是怕『社會觀感不好』，債主也會追債，結果呢？小琪根本是個二百五，幸好後來沒心軟！」對此，袁惟仁透過經紀人表示：「我犯了什麼錯嗎？怎麼會搞成這樣？」並透露和車內該名女子正在談合作，現在對她很抱歉，恐怕很難再談下去，且載對方回去的豪宅是他的工作室，其他歌手也在那裡錄過音，不過昨是平安夜，小胖明明人在台灣卻無意陪伴孩子，忙著跟年輕辣妹「談合作」，今天聖誕節會不會和孩子相聚，也不得而知。