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小胖離婚1天就載妹 陸元琪心寒：別忘了養孩子

2016/12/25 08:07

陸元琪對小胖載妹一事相當心寒，表示：「有新感情，只要是『好的』我祝福他，但別忘了，孩子要養！」（翻攝自臉書，照片經馬賽克處理）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名音樂人「小胖老師」袁惟仁，前天下午和前妻陸元琪正式完成離婚登記，不料離婚不到20小時，就被抓到開高級賓士車載爆乳妹回家，本來的愁眉苦臉，看到對方後立刻眉開眼笑，該女子被起底是23歲網紅陳葳，不僅年輕漂亮，還擁有G奶好身材，也難怪欣喜的表情都寫在小胖臉上，不少網友都痛罵：「爛透了。」前妻陸元琪聞訊後更是相當心寒，表示：「有新感情，只要是『好的』我祝福他，但別忘了，孩子要養！」似乎暗示他沒有支付育兒費用。

小胖離婚不到20小時就被抓包載妹。（資料照，記者趙世勳攝）

據《蘋果日報》報導，對載妹回家這件事，陸元琪似乎忍無可忍，一口氣將心聲全說出來：「這14年是我軟弱，不願意看他闖的禍，總覺得我要顧全大局，想著孩子們的感受，2006年的事（外遇）不是假的，他拜託我顧大局、保他的工作，我做到了，我不想花時間怪他，因為得顧孩子，我轉移我的注意力，全心投入家務和孩子。以為大孩子（小胖）會長大，有了年紀就玩不動，沒想到原來這是他的本性，每個人都要對自己做的事情負責任，他現在有很困難的事要去完成，如果他還有這種心情去『放鬆』，我也沒權利說話！」

她無奈的說：「畢竟還是『袁太太』時我都沒說話了，現在是『陸小姐』更沒資格說話。我只希望他記住！他是孩子的父親，養孩子是他的責任，能過的開心是他的福氣，但也不要忘記照顧孩子的開銷！做任何事都要想想孩子！為了孩子，我就不公開說這個人對我怎麼樣了。謝謝大家的關心，我真的要好好跟女兒聊聊了。」

袁惟仁離婚不到20小時，就載正妹回家，該名年輕辣妹被起底是23歲網紅陳葳。（翻攝自臉書）

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