袁艾菲交換禮物收到XX 耶誕節一秒變萬聖節

袁艾菲在耶誕節前夕，精心準備了要交換的聖誕禮物。（薇琪娛樂提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕袁艾菲最近趕拍電視劇《霹靂電娃》，經過將近4個月的拍攝期，今天終於殺青，她為應景精心準備了聖誕禮物，期待有緣人抽到。

袁艾菲在耶誕節前夕，精心準備了要交換的聖誕禮物。（薇琪娛樂提供）

談到難忘的耶誕節，袁艾菲笑著表示，有一年跟《大學生了沒》的顧小瑋及《超級星光大道》的凱希（舊藝名鴨子）等人一起耶誕節玩交換禮物，不過她當時有事沒有出席，一直到某一天去朋友家時，大家便把她那時抽到的禮物拿給她，還不斷叮嚀要回家才能拆開，袁艾菲說：「我當時還心想是要給我驚喜嗎？」

袁艾菲曾在耶誕節交換禮物時，收到兩隻可怕鬼娃。（薇琪娛樂提供）

散會後，回到家已經是半夜3點多，正當袁艾菲抱著滿心期待的心情拆開禮物時，赫然發現裡頭居然是2隻長相恐怖的鬼娃娃，瞬間感到毛骨悚然，連她的媽媽看到了，也驚訝叫她趕快收起來。

袁艾菲曾在耶誕節交換禮物時，收到兩隻可怕鬼娃。（薇琪娛樂提供）

袁艾菲笑說：「我收到後心想，天啊！這娃娃也太可怕了吧！一定要想辦法送出去，於是辛苦等了一年，終於又到了交換禮物的時刻，我心想太好了，一定要把鬼娃娃送出去，立刻約高中同學，還很積極策畫耶誕節要在哪裡換。」當天她以在工作為由故意不出現，並請朋友代為交換禮物，果不其然抽到禮物的人，一打開包裝後立馬嚇到不行，不但旁人也跟著起雞皮疙瘩，甚至有小孩也嚇哭了，她大笑說：「朋友們太驚訝了，還打視訊罵我，後來大家都不敢收這個禮物，只好把它轉送出去，現在也不知道現在到底在哪裡，好像聽說在高中學妹那邊。」