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（影音）張軒睿耶誕嘗甜頭 難忘安心亞窗外唱情歌

2016/12/24 20:09

張軒睿手作鬆餅。（記者胡舜翔攝）

〔記者吳志偉／專題報導〕張軒睿因演出偶像劇《狼王子》知名度大開，隨著耶誕節的到來，他也親手製作一份以耶誕節為主題的特製鬆餅應景，只不過第一次動手做甜點，不免顯得手有點不知所措，尤其在擺盤時頻頻失手，不時可聽見他扼腕嘆氣的聲音。

這次的做點心初體驗，他笑著大呼：「我真的沒有什麼藝術天份！」雖然自嘲賣相不好，但卻也玩得不亦樂乎，還搞笑將做好的鬆餅取名為「萬黑叢中很多點紅」。

張軒睿手作鬆餅。（記者胡舜翔攝）

張軒睿自認不太過節慶，高中時玩過交換禮物，也會跟一群好友享用耶誕大餐，不過今年的耶誕節卻讓他相當難忘！原來是家住板橋的他，前不久在家玩電腦，突然聽到窗外傳來安心亞的歌聲，他打開窗才發現，安心亞正在參加新北市民廣場舉辦的耶誕演唱會。兩人因合作《狼王子》而愈來愈熟，戲殺青彼此各忙各的，不像拍戲時朝夕相處，讓他一度在臉書上發文： 「真的好想蜜蜜（安心亞劇中名）。」因此當他在家發現安心亞就在不遠的一方大唱《靚仔》，頓時有種說不出的感覺。

張軒睿手作鬆餅。（記者胡舜翔攝）

再過一個禮拜就要邁入2017年，今年的跨年張軒睿準備到好友家玩桌遊，他說：「我有一群從小一起長大的朋友，原本大家想去唱歌，但那天訂不到包廂。」最近張軒睿與陳喬恩演出的《放棄我，抓緊我》，在中國播出後受到熱烈迴響，他也許下新年願望：「希望每一年都要再進步，演出更好的作品。」

張軒睿手作鬆餅。（記者胡舜翔攝）

場地提供：Dazzling Cafe Pink
地址：台北市忠孝東路四段205巷7弄11號1樓

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