（影音）邵雨薇手作耶誕甜點 男友吃完記得先誇獎！

邵雨薇手作甜點。（記者陳奕全攝）

〔記者吳志偉／專題報導〕今天是平安夜，邵雨薇特地學草莓塔，並當作耶誕禮物分送給身邊的朋友們，希望能讓大家一同感受甜蜜浪漫的耶誕節。

邵雨薇手作甜點。（記者陳奕全攝）

邵雨薇雖然自認廚藝不佳，但自己上網查甜點的作法，常常無師自通，她說：「我曾經做過提拉米蘇、烤布蕾等等，做完會分送給朋友品嚐；我還成功做出地瓜球給香港朋友吃，那時受歡迎的程度是，當一做完所有人幾乎是用搶的。」從此之後對方每每來到台灣，一定必去夜市吃地瓜球，邵雨薇笑著說：「我也算是把台灣的點心揚光大。」

她承認過去曾為男友親自下廚，並招認如果男友吃完後沒有誇獎，甚至還批評，便會立刻臭臉，她笑說：「畢竟我800年才下廚一次，當然會想聽好聽的話。」

邵雨薇手作甜點。（記者陳奕全攝）

邵雨薇小時候其實很愛吃甜食，但後來開始比較少去碰，她笑說：「怕胖也是其中原因啦！」每當耶誕節一到，大多人以巧克力當作禮物送心儀的對象，但邵雨薇也意外透露出，其實本身非常不愛巧克力！不過她解釋：「主要是一顆顆的巧克力，像是巧克力蛋糕或巧克力餅乾就蠻愛吃的。」

這要回溯到學生時期，從國小一直到上大學，邵雨薇一直是學校的風雲人物，常有收不完的情書及禮物，每當耶誕節也一定會收到10盒以上的巧克力，但某一年她看到送來的成堆巧克力，突然內心感到一陣排斥，才吃兩顆就送給別人，自己也不知道為什麼，從此以後便對巧克力很無感。

談到往年如何過耶誕節，邵雨薇表示，通常會跟朋友吃飯聚會，並且玩交換禮物的遊戲；如果是跟男友過，除了一起享受耶誕大餐，還會送上精心準備的禮物，尤其親手寫的卡片絕對少不了。

邵雨薇手作甜點。（記者陳奕全攝） 邵雨薇手作甜點。（記者陳奕全攝）

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