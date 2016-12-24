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（影音）看《再見瓦城》 鄭麗君提醒新住民「莫忘母語」

2016/12/24 18:44

〔記者楊明怡／台北報導〕文化部舉辦新住民文化志工感謝會，部長鄭麗君與140名志工、新住民、印尼、越南籍學生共同觀賞趙德胤導演新作《再見瓦城》。看完電影，鄭麗君有感而發，提醒新住民朋友不要忘記自己的母語，「台灣人曾經有一段很長的時間沒辦法使用母語，現在社會進步了，每個人都能用母語自由溝通，希望更友善的環境，讓更多人勇敢逐夢，一起共創新台灣文化！」

文化部長鄭麗君出席新住民服務大使感謝會暨電影「再見瓦城」特映會，並頒獎給新住民服務志工。（記者陳奕全攝）

《再見瓦城》改編自真人實事，述說一對從緬甸偷渡至泰國的陌生男女，在社會底層掙扎求生、漸生情愫，卻因對未來有不同憧憬而發生悲劇。文化部表示，34歲的趙德胤來自緬甸，16歲移民台灣，曾獲台北電影獎最佳導演獎，今年更獲頒金馬獎「最佳年度台灣電影工作者」，是新住民投入文化工作的重要典範。

文化部長鄭麗君出席新住民服務大使感謝會暨電影「再見瓦城」特映會，並頒獎給新住民服務志工。（記者陳奕全攝）

鄭麗君表示，電影結局令人有「很深的悲傷」，但這就是文化的力量，敬佩趙德胤用電影串起台灣和緬甸的情感。

文化部長鄭麗君出席新住民服務大使感謝會暨電影「再見瓦城」特映會，並頒獎給新住民服務志工。（記者陳奕全攝）文化部長鄭麗君出席新住民服務大使感謝會暨電影「再見瓦城」特映會，並頒獎給新住民服務志工。（記者陳奕全攝）

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