中國封殺令依舊 盧廣仲濟南演唱臨時被取消

盧廣仲本將於2017年1月6日在濟南舉辦公益演唱會，但卻再度被封殺；主辦單位表示，盧廣仲的演出活動已取消。（資料照，記者王文麟攝）

〔即時新聞／綜合報導〕盧廣仲在學運期間到立法院打卡「台灣加油」，遭黃安貼上台獨標籤，影響在中國的演出，盧廣仲原將於明年初在中國濟南舉辦公益演唱會，但主辦單位表示，盧廣仲的活動已於昨天（23日）被取消。

盧廣仲曾到反服貿現場打卡：「台灣加油」，遭到黃安貼上「台獨藝人」標籤。（圖擷自臉書）

根據中國網路媒體《觀察者》報導，盧廣仲本將於2017年1月6日在濟南舉辦公益演唱會，但卻再度被封殺；主辦單位今天表示，盧廣仲的演出活動已於昨日被取消，網路售票系統也已關閉，連山東省文化廳網站上對這次演唱會的批准文件，也已經被刪除。

盧廣仲曾到反服貿現場打卡說：「台灣加油」，遭到黃安貼上「台獨藝人」標籤，讓他自2015年年底以後在中國的演出全部被取消或延期，盧廣仲的微博也一年多沒更新，直到前天（22日）才發出一年多以來的第一次微博動態，PO上一張日出照片：「雙旦節快樂」。

盧廣仲2015年遭黃安貼標籤後，在中國的演出接二連三受到影響，2015年11月在中國東莞「南方草莓音樂節」的演出被取代，該年12月在北京、西安的演唱會也被迫取消；事隔一年多的濟南公益演唱會，依然被中國封殺。