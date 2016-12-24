限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 婉君推

SMAP心結依舊難解？ 最後一夜聚餐依舊少木村

2016/12/24 15:40

「SMAP」年底將正式解散，傳最後一夜木村選擇帶家人出國，其他4人將開慰勞會聚餐，於公於私5人都不合體。（翻攝自網路）

記者粘湘婉／綜合報導〕天團「SMAP」年底將正式解散畫下休止符，今傳出5名團員直到解散的最後一天，於公於私依舊不合體，除回絕年末《紅白歌唱大賽》演出邀請外，當天木村拓哉將帶家人出國度假，其他4名成員中居正廣、香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛則一同聚餐，舉辦慰勞會，形成宛如4人排擠木村的尷尬情形。

今年「SMAP」風波不斷，5名成員捲入經紀公司傑尼斯與前經紀人飯島三智的權力鬥爭，木村選擇續留傑尼斯，其他4名成員則力挺飯島，5人不同心也讓出道25年的「SMAP」走向解散局面。

據相關人士表示，中居正廣、香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛4名成員將在31日聚餐，除慰勞組團28年、出道25年來的點點滴滴，也將一起迎接團體畫下休止符的瞬間，一同邁向全新2017年；至於木村拓哉目前正全力趕拍明年1月上檔新戲《A LIFE～心愛的人～》，推估年底極有可能會帶全家大小出國度假，與家人共度。粉絲若想在公開場合看到5名團員合體，僅剩26日的節目《SMAPxSMAP》一次機會，未來「SMAP」合體也將成為絕響。

相關新聞

推薦新聞
蕭淑慎曬與小15歲嫩男合照 D奶胸貼濕吻男友 蕭淑慎曬與小15歲嫩男合照 D奶胸貼濕吻男友
2016/12/24 16:00
袁惟仁賓士長髮妹起底 疑是世新校花陳葳 袁惟仁賓士長髮妹起底 疑是世新校花陳葳
2016/12/24 19:44
（影音）邵雨薇手作耶誕甜點 男友吃完記得先誇獎！ （影音）邵雨薇手作耶誕甜點 男友吃完記得先誇獎！
2016/12/24 18:51
離婚不到1天 袁惟仁被目擊載長髮妹回家 離婚不到1天 袁惟仁被目擊載長髮妹回家
2016/12/24 18:01
瑞莎女兒正面照流出 混血巨眼萌翻 瑞莎女兒正面照流出 混血巨眼萌翻
2016/12/24 13:34
（影音）5566、Energy當年太狂 五月天《小護士》致敬 （影音）5566、Energy當年太狂 五月天《小護士》致敬
2016/12/24 20:04
陳妍希產後5天 素顏照秀好氣色 陳妍希產後5天 素顏照秀好氣色
2016/12/24 15:11
咘咘Mia合體 聖誕look萌度爆表 咘咘Mia合體 聖誕look萌度爆表
2016/12/24 14:55
身邊重要的人罹難過世 安心亞心碎「永遠記得妳」 身邊重要的人罹難過世 安心亞心碎「永遠記得妳」
2016/12/24 13:32
（影音）《鬼怪》孔侑勾金高恩看電影 被《屍速列車》嚇瘋 （影音）《鬼怪》孔侑勾金高恩看電影 被《屍速列車》嚇瘋
2016/12/24 13:56
麥可18歲愛女 開胸泳衣好吸睛 麥可18歲愛女 開胸泳衣好吸睛
2016/12/24 13:40
中國封殺令依舊 盧廣仲濟南演唱臨時被取消 中國封殺令依舊 盧廣仲濟南演唱臨時被取消
2016/12/24 16:52
宋新妮拚子踢鐵板 大姨媽來了聖誕禮落空 宋新妮拚子踢鐵板 大姨媽來了聖誕禮落空
2016/12/24 14:30
斯容體驗四腳獸 激情過後留齒痕 斯容體驗四腳獸 激情過後留齒痕
2016/12/24 15:28
最想共度耶誕節韓星 男女冠軍是他們！ 最想共度耶誕節韓星 男女冠軍是他們！
2016/12/24 15:06
愛貓跩跩不配合 高圓圓的聖誕節... 愛貓跩跩不配合 高圓圓的聖誕節...
2016/12/24 17:23
小豬真情告白周揚青 「盡心盡力」放閃 小豬真情告白周揚青 「盡心盡力」放閃
2016/12/24 14:40
朴寶劍現身探訪病童 忍不住眼眶泛紅 朴寶劍現身探訪病童 忍不住眼眶泛紅
2016/12/24 17:02
袁艾菲交換禮物收到XX 耶誕節一秒變萬聖節 袁艾菲交換禮物收到XX 耶誕節一秒變萬聖節
2016/12/24 20:36
新海誠K歌大會同樂粉絲 《你的名字》IMAX台灣登場7天 新海誠K歌大會同樂粉絲 《你的名字》IMAX台灣登場7天
2016/12/24 13:52
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.