SMAP心結依舊難解？ 最後一夜聚餐依舊少木村

「SMAP」年底將正式解散，傳最後一夜木村選擇帶家人出國，其他4人將開慰勞會聚餐，於公於私5人都不合體。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕天團「SMAP」年底將正式解散畫下休止符，今傳出5名團員直到解散的最後一天，於公於私依舊不合體，除回絕年末《紅白歌唱大賽》演出邀請外，當天木村拓哉將帶家人出國度假，其他4名成員中居正廣、香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛則一同聚餐，舉辦慰勞會，形成宛如4人排擠木村的尷尬情形。

今年「SMAP」風波不斷，5名成員捲入經紀公司傑尼斯與前經紀人飯島三智的權力鬥爭，木村選擇續留傑尼斯，其他4名成員則力挺飯島，5人不同心也讓出道25年的「SMAP」走向解散局面。

據相關人士表示，中居正廣、香取慎吾、稻垣吾郎、草彅剛4名成員將在31日聚餐，除慰勞組團28年、出道25年來的點點滴滴，也將一起迎接團體畫下休止符的瞬間，一同邁向全新2017年；至於木村拓哉目前正全力趕拍明年1月上檔新戲《A LIFE～心愛的人～》，推估年底極有可能會帶全家大小出國度假，與家人共度。粉絲若想在公開場合看到5名團員合體，僅剩26日的節目《SMAPxSMAP》一次機會，未來「SMAP」合體也將成為絕響。