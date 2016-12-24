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蕭淑慎曬與小15歲嫩男合照 D奶胸貼濕吻男友

2016/12/24 16:00

梁男（左）大方曬出與蕭淑慎（右）相吻照。（翻攝自梁男Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕40歲的「話題女王」蕭淑慎，因多次吸毒登上版面，導致演藝事業跌落谷底，3年前曾推出單曲《女王》力圖東山再起，卻又消失在螢光幕近2年。日前遭媒體目擊與梁姓嫩男約會，隨後，遭梁男前妻指控介入婚姻，蕭淑慎卻始終堅稱和梁男只是朋友，但今日梁男在Instagram曬出多張與蕭淑慎的親密合照，更直呼蕭淑慎「女友」，公開戀情。

蕭淑慎（右）日前才否認兩人戀情，如今梁男曬出多張親密合照，打臉蕭淑慎說法。（翻攝自梁男Instagram）

據《蘋果日報》報導，蕭淑慎日前就被拍到梁男自由進出她家，關係似乎十分緊密，事後又被直擊與梁男一起到診所看診，互動相當親密，但蕭淑慎卻解釋，兩人只是一起去診所欣賞裝潢，順便幫朋友慶生。今日，梁男則在IG大方曬出兩人多張合照，照片中，蕭淑慎露出D奶事業線「胸貼」梁男，兩人更在鏡頭前大方擁吻，梁男也在發文上直接稱呼蕭淑慎為「女友」，大方承認戀情。

梁男今在Instagram秀出與蕭淑慎多張親密合照。（翻攝自梁男Instagram）

事實上，蕭淑慎之前才被爆料，梁男今年8月與妻子離婚，離婚原因就是蕭淑慎，梁男前妻也在狠酸「祝福你和蕭阿姨！」，但蕭淑慎則否認，表示梁男8月離婚，兩人11月才認識，根本不可能介入她的婚姻。據了解25歲的梁男，工作範圍包括高爾夫球業務及旅行社，家境不錯，與前妻結婚2年、育有1女。

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