最想共度耶誕節韓星 男女冠軍是他們！

孔侑主演《孤單又燦爛的神-鬼怪》收視不斷創新高。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕明天就是耶誕節，日前南韓網路公司調查4000名網友，票選「最想一起度過耶誕節的韓劇男女主角」，分別由夯劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》男主角孔侑，以及《又是吳海英》的女主角徐玄振奪下冠軍寶座。

《孤單又燦爛的神-鬼怪》中，孔侑飾演長生不老的鬼怪，時不時與陰間使者李東旭吵鬧鬥嘴，而活了900多年的人生，終遇鬼怪新娘金高恩，雖陷入初戀的悸動，卻又對於永生感到悲傷，上一秒深情、下一秒卻又露出孩子氣的反差性格，相當受到輕熟女觀眾喜愛，2000名女性網友中，有25.6%都選擇與孔侑飾演的鬼怪共度耶誕節，特別是在30歲、40歲女性中，各有27.8%、26.8%的支持率。該劇昨播出第7集收視平均收視達到13%，最高收視率15.5%，收視再創新高。而朴寶劍在《雲畫的月光》飾演的王世子，以及宋仲基在《太陽的後裔》中扮演的深情軍人「劉大尉」，則各自以12.3%、11.8%的支持率，分列2、3名。

朴寶劍演出《雲畫的月光》後爆紅。（翻攝自網路）

宋仲基演出《太陽的後裔》後人氣大漲。（翻攝自網路）

女主角部分，2000名網友中有13.4%將票投給《又是吳海英》的女主角徐玄振，認為她在劇中有話直說的率真個性，相處起來相當輕鬆沒壓力，特別是在40歲男性中，有15.3%的支持率；2、3名則由雙醫生奪下，朴信惠在《Doctors》中的醫生劉慧靜獲得9%支持，而韓孝珠靠《W》的吳妍珠，以8%的投票率緊追在後，奪下第3名。

徐玄振在《又是吳海英》中，直率個性深獲男網友喜愛。（翻攝自網路）