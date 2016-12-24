陳妍希產後5天 素顏照秀好氣色
2016/12/24 15:11
〔娛樂頻道／綜合報導〕陳妍希今年7月和中國男星陳曉結婚，20日順利生下健康男嬰「小星星」，粉絲們都非常關心她產後的健康，中午她在臉書PO素顏和師妹畫畫照片，祝福大家聖誕快樂，氣色看起來相當不錯。
陳妍希生下兒子後，曾表示很累一直在昏睡，今天是一家三口第一次一起過耶誕節，她疲憊之餘，也沒有忘記擔心她身體的粉絲，中午在臉書PO出跟師妹袁子芸一起畫畫的照片，並寫下：「祝大家有個美好的平安夜，merry x'mas！」照片中，她素顏精神看起來已經恢復許多，讓不少粉絲放心，並提醒她要好好坐月子，不要太勞累。
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