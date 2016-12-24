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新海誠K歌大會同樂粉絲 《你的名字》IMAX台灣登場7天

2016/12/24 13:52

《你的名字》在日舉辦K歌大會，邀請上白石萌音（左起）、神木隆之介、導演新海誠與粉絲一同飆唱主題曲。（翻攝自網路）

〔記者粘湘婉／綜合報導〕新海誠執導動畫《你的名字》8月底在日上映至今已119天，票房持續熱賣，截至22日已累積突破日幣210億，穩坐日片史上賣座亞軍寶座，而片商23日為慶祝票房告捷，特地舉辦「2016年聖誕節&尾牙」合唱放映會，並邀來導演新海誠、演員神木隆之介、上白石萌音出席，與現場350名粉絲一同飆唱電影主題曲《前前前世》，歡樂氣氛宛如大型KTV。

神木、上白石除和粉絲一起K歌外，也現場即興演出片中經典台詞，讓影迷嗨翻天，神木笑稱今年聖誕節想要片中的紅繩作為禮物，上白石則透露想到片中主要場景飛驒市泡溫泉。而導演新海誠則笑稱：「這場放映會好累啊，原本精心設計的感人橋段都哭不出來了，但是能和影迷一起同樂，非常開心。」

而《你的名字》在台票房也相當亮眼，累積高達台幣2億元，搶下台灣影史上日片賣座冠軍，台灣片商為造福台粉，將與日本同步上映IMAX版本，上映時間為2017年1月13日至19日僅限7天，訂票及放映場次等細節，請洽全台威秀及大直美麗華影城官網。

《你的名字》將於明年1月在台上映IMAX場次。（傳影提供）

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