小豬真情告白周揚青 「盡心盡力」放閃

羅志祥（右）與周揚青（左）越愛越高調。（合成圖，翻攝自周揚青、羅志祥Instagram）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「小豬」羅志祥去年認愛中國網路紅人周揚青，出道20多年來，首度公布戀情，越愛越高調的2人，時常隔空逗嘴曬愛，近來小豬更體恤女友辛苦為自己創立的品牌宣傳，感動的在微博真情大告白，羨煞大票粉絲。

小豬與強國女友周揚青越愛越高調，羨煞旁人，就連女友都為愛願意無償代言小豬創立的品牌服飾，雖周揚青曾假裝跟粉絲抱怨都沒拿到代言費，事實上卻是甜蜜放閃表示「都是我自願的」。近來適逢聖誕節，周揚青一樣盡心盡力的力挺男友服飾，昨晚一得知小豬的品牌服飾有活動，便在第一時間轉發貼文，表示「我自己上新品都沒這麼走心過，所以看到賣這麼好，我是發自內心的開心呀呀呀」，沒想到短時間小豬便在貼文底下留言，表示：「謝謝妳總是那麼盡心盡力，自己也忙得不可開交，還要一直關注我的店，辛苦了。」暖度爆表的留言讓大批粉絲看了紛紛直呼：「你們賣得不是衣服，是狗糧啊」、「你們倆這恩愛秀得好一本正經啊！」

周揚青得知小豬的品牌服飾有活動，第一時間便在微博轉發。（翻攝自微博）