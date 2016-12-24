（影音）《鬼怪》孔侑勾金高恩看電影 被《屍速列車》嚇瘋
2016/12/24 13:56
金信（孔侑飾）和池恩倬（金高恩飾）去看電影，被《屍速列車》嚇瘋。（翻攝自臉書）
〔娛樂頻道／綜合報導〕昨話題韓劇《鬼怪》播出第7集，孔侑飾演的900歲「鬼怪金信」和由金高恩飾演的19歲的高中生「池恩倬」，自從拔劍失敗後的「突襲親吻」之後，2人極力隱藏的感情越來越藏不住，雖然表面上猛虧女方可能不是「鬼怪新娘」，才無法拔出他胸口的劍，卻在女方跟小時候暗戀的鄰家哥哥重逢時，自詡成熟懂很多的他，仍忍不住流露出嫉妒和吃醋的情緒，衝到學校找碴，劇情超爆笑。
金信得知恩倬的初戀情人出現，大吃飛醋，忍不住到學校去找碴。（翻攝自臉書）
而其中最經典的橋段，金信為了實現恩倬想看電影的願望，2人先到遊樂場玩夾娃娃機，金信自信滿滿要幫女生夾，卻夾了幾百次都夾不到，只好悻悻然離開，進到電影院看恐怖片時，又是一副大男人模樣說：「妳害怕的話要說。」結果螢幕上開始播放《屍速列車》，他不但嚇到猛尖叫，還將整桶爆米花打翻，嚇壞周圍觀眾，更讓恩倬尷尬到忍不住用力捶他，不過，被自己主演的電影嚇死這個橋段，除了笑翻觀眾，更被盛讚「超有梗！」
恩倬尷尬的摀住金信嘴巴，並頻頻跟旁邊觀眾道歉。（翻攝自臉書）
相關影片：（影片取自臉書，如遭移除請見諒）
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