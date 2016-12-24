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身邊重要的人罹難過世 安心亞心碎「永遠記得妳」

2016/12/24 13:32

安心亞的粉絲因車禍不幸離世，凌晨在臉書心碎喊話。（資料照）

〔娛樂頻道／綜合報導〕「宅男女神」安心亞出道多年，以自然不做作的個性累積不少粉絲，近來有粉絲因疲勞駕駛，不幸離世，讓她心碎喊「我會永遠記得妳」，並叮嚀網友留意行車安全，引發關切。

安心亞的粉絲日車禍離世，除了心情沉痛外，不忘呼籲粉絲行車留意安全。（資料照，記者趙世勳攝）

安心亞凌晨在臉書痛心寫下「謝謝妳給我的支持與愛，我會永遠記得妳」，有讀者向本報透露，是一名19歲粉絲19日凌晨下班騎車回家，途中因過度疲勞，失控自撞貨車，頭部受到重創，日前不幸離世，該粉絲同時也是楊丞琳粉絲，而楊丞琳日前也在臉書寫下不捨心情，知道又一個粉絲不在了，我再也看不到她笑著對我說加油了，真的，很難過！

安心亞得知後，除了心情沉痛外，不忘呼籲粉絲：「在外騎車開車都要特別小心，千萬不要疲勞駕駛，為了愛你的人！能夠健康平安就是最大的幸福了！」粉絲紛紛留言安慰「別難過了！她依然會守護著妳，平常妳也要注意安全唷」、「她會變成小天使繼續支持妳的，快休息睡覺吧」、「她已經去天上當個快樂的小天使了....她會在天上守護著妳和她愛的家人❤希望通心粉不要再有人受傷了。」

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