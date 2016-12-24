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張藝興從不對粉絲說「我愛你」 原因超暖心

2016/12/24 13:10

張藝興透露對感情戲很有障礙，甚至對粉絲說：「我愛妳們」都很有顧慮。（翻攝自微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓人氣男團「EXO」的中國籍成員張藝興，近來回來家鄉發展，影視歌都有不錯成績，最近也忙著拍攝電視劇《求婚大作戰》，他很難得拍愛情劇，粉絲都很關心會不會和女主角有親密戲，一般來說男演員可能高興都來不及，張藝興卻對親密場景有些排斥，透露自己個性很傳統，拍感情戲會有所障礙，他說：「像是內心受到譴責一樣，覺得對雙方都有點不負責任。」

張藝興在電視劇《求婚大作戰》中，和女主角有不少親密動作戲。（翻攝自網路）

《騰訊娛樂》報導，張藝興除了偶像歌手身分也跨足戲劇圈，尤其以他的花美男外表及年紀，感情戲幾乎是難以避免，這次拍攝《求婚大作戰》當然不例外，但他卻說：「要表現出我有多愛你的，我可能內心會有一些障礙。」他認為詮釋感情的方法有很多種，不一定要透過「親吻、摟抱」等動作來表達，希望藉由畫面、音樂更唯美的表現愛情，雖然少女粉絲總愛看男女主角粉紅互動，那些親密動作不能避免，因此他也坦言未來應不會再接拍愛情戲，而是選擇戰爭片、軍旅戲等，「即使累一點，那種我可能是喜歡的。」

此外，張藝興也表示有時候對粉絲說：「我愛你們」，也是很難以說出口的，因許多粉絲把他當老公、男朋友，是真心的喜歡，他說：「如果說真的要我跟她們用心的說，我真的非常愛妳們，這個很不負責任，這樣的話耽誤多少姑娘啊！」個性相當耿直和貼心，被讚簡直是演藝界的清流。

張藝興工作態度敬業，但拍攝感情戲會有障礙，原因卻相當感人。（翻攝自微博）

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