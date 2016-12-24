麥可18歲愛女 開胸泳衣好吸睛
2016/12/24 13:40
芭莉絲傑克森和男友甜蜜出遊。（翻攝自《dailymail》）
〔娛樂頻道／綜合報導〕已故天王麥可傑克森的18歲女兒芭莉絲傑克森，擁有火辣身材。近日她被拍到與男友到海邊戲水，胸前的比基尼中間開了大洞，酥胸若隱若現令眾人噴鼻血。
芭莉絲傑克森近日與27歲男友到夏威夷度假，2人在海邊甜蜜相擁，芭莉絲穿著黑色性感比基尼，胸前挖洞僅以碎布遮點，美胸若隱若現，芭莉絲絲毫不吝嗇展現好身材，向男友討抱，2人在海邊大方擁吻，互動相當甜蜜，羨煞眾人。
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