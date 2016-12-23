連靜雯苦命觀眾憐愛 Junior專情被讚「真男人」

「Junior」韓宜邦（右）、連靜雯主演的《白鷺鷥的願望》即將完結篇。（三立提供）

〔記者吳志偉／台北報導〕三立、八大台灣好戲《白鷺鷥的願望》上週播出，收視再次橫掃同時段戲劇，有線收視高達4.47，吸引135萬人收看，成為近兩年來收視最高的台灣好戲。今晚（24日）將播出完結篇，戲還沒播出，批踢踢就已經討論聲不斷。

連靜雯與亮哲（右）演出《白鷺鷥的願望》。（三立提供）

該劇細數最慘的就屬張靜之，她從與姊夫發生關係後就不停被咒罵，一直延燒至最後一集，觀眾太入戲，還稱她為「妖女」；而「Junior」韓宜邦雖因酒醉誤事，背叛了老婆連靜雯，但因實屬無奈，加上他對連靜雯的專情執著，竟讓觀眾反而大讚「建中」這角色是「真男人」。在最終回中，連靜雯是否能接受亮哲？還是會與韓宜邦重修舊好？無論結局如何，網友已肯定表示劇情一定是揪心又虐心。

「Junior」韓宜邦（右）、連靜雯在《白鷺鷥的願望》是否會重修舊好，引起觀眾熱烈討論。（三立提供）

本週《白鷺鷥的願望》播出時，影音平台Vidol將再度邀劇中主要演員一起收看完結劇情，從晚間10點15分起直播，觀眾與演員們一起線上聊天。連靜雯表示，由於耶誕將至，這次直播主題設定紅綠配，大走耶誕風，她說：「乾脆最後一集直播來玩你問我答，和觀眾一起互動，這樣才熱鬧。」

張靜之在《白鷺鷥的願望》與連靜雯（右）與丈夫發生關係，而不斷被觀眾咒罵。（三立提供）

連靜雯這次飾演「瓊美」，命雖苦卻受到粉絲疼愛。瓊美是否會與丈夫「建中」重修舊好？連靜雯故意賣關子：「劇中角色和丈夫有感情，又有小孩子的牽扯，是否會在一起，就請觀眾收看到最後一刻。」談到如果現實生活有這種境遇，她笑說不敢回答自己會不會吃回頭草，畢竟人是有感情的動物，就交給老天爺去安排吧！

「Junior」韓宜邦（右）與亮哲演出《白鷺鷥的願望》。（三立提供）