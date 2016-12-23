開勞斯萊斯被質疑 梁赫群遭嗆「完全不搭」

梁赫群PO出和勞斯萊斯合照，被網友揶揄「絕對不搭」。（翻攝自梁赫群臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕知名製作人、主持人梁赫群，雖然外型不算亮眼，但是幽默風趣的口吻和靈活反應依然受到不少粉絲歡迎，日前他在臉書PO文說有男粉絲向他要裸照，引發網友一片揶揄，直呼對方「認錯人」，今天他又PO出名車勞斯萊斯，結果被眾人質疑「超不搭」、「絕對不是你的車」，還被網友嗆聲「你是在台灣大哥大剛下班嗎」，讓他哭笑不得。

網友完全不相信車子是梁赫群的。（翻攝自梁赫群臉書）

梁赫群今天在臉書PO出和名車勞斯萊斯的合照，他尷尬說「為什麼沒有人相信這是我的車」，沒想到照片一出，竟然引來大批好友、粉絲揶揄，嚴立婷嗆聲「我想是人的問題」，佩甄更笑說「會不會是因為你穿房仲業者的制服」，還有網友直言「因為跟你太不搭了」、「你應該是toyota等級的」，讓他苦笑「乾脆說我是酒後代駕好了」，佩甄還秒回他「台灣大車隊電話幾號」，讓其它網友看笑翻。

梁赫群日前男粉絲向他要裸照的私訊，也被網友質疑嗆聲。（翻攝自梁赫群臉書）

不過事實上，這台名車的確不是梁赫群的，有網友笑說如果梁赫群敢買這輛車，「一定會被民族英雄（梁修身）打死」，梁赫群也幽默回應「單蘭（當然）」。