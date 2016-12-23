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《RM》開錄沒嘉賓！ 全員將攜節目組向觀眾道歉

2016/12/23 18:27

《RM》將在25日重啟錄影，當天只會邀請主持群和節目組，在節目上向觀眾致歉。（翻攝自《OSEN》）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓超夯節目《Running Man》日前突如其來換掉班底金鐘國和宋智孝，被大批粉絲質疑不尊重當事人，引發軒然大波，《RM》主持群在討論過後，決定和金鐘國、宋智孝共進退，《RM》第一季也只播到明年2月就收尾，日前製作單位表示，將在25日開始錄製，該集將不會有嘉賓，而是6名成員和節目單位現身節目中向觀眾致歉。

金鐘國（左）和宋智孝（右）被《RM》未事先通知就踢下車，引發觀眾不滿。（擷取自《SBS》）

據《OSEN》報導，因為主持群換血而引發軒然大波的《RM》，在數度道歉後依然無法讓觀眾信服，製作組將在25日重啟錄影，且當天不會邀請嘉賓出演，6位成員會與節目組一起向觀眾致上歉意。

《RM》自推出以來，時而搞笑熱血、時而感性的節目風格深受觀眾喜愛，雖然收視率一度下滑，但在觀眾心中的地位依然不可動搖，日前爆出節目單位在未事先通知的情況下，換掉金鐘國和宋智孝，讓觀眾認為金鍾國和宋智孝遭到節目背叛，節目單位在Instagram數度道歉，卻不忘宣傳《RM2》，被粉絲痛批毫無誠意。這次《RM》決定帶著節目小組一起在節目上向觀眾致歉，「比起另外邀嘉賓上節目，我們覺得應該要向觀眾傳達歉意，當作重新開始的起點才對」，希望為陪伴觀眾6年的《RM》畫下完美句點。

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