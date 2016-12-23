SJ利特迎接神童退伍 秒被「綁架」回歸綜藝

神童今日退伍，大批粉絲在營區外迎接神童回歸。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「Super Junior」自2010年起成員陸續入伍，主唱厲旭也在10入伍，只剩下老么圭賢尚未服役。而今早神童終於退伍，結束長達21個月的軍隊生活，大批粉絲一早就守在營區外，等待迎接神童，沒想到神童才剛出營區不久，就被隊長利特「綁架」上綜藝節目，迅速回歸演藝圈，被粉絲笑虧是「最快復出的男人」。

神童（左）一步出營區，就被利特（右）「綁架」上節目。（翻攝自OSEN）

據韓媒《OSEN》報導，神童今日從京畿道龍仁陸軍第3軍司令部55師團軍樂隊退伍，神童一步出營區就開心地向粉絲宣佈正式退伍，他也透露下周成員晟敏也會退伍，希望成員們可以盡快服完兵役，再一起相聚。而被記者問到在是否也是看著女團影片度過軍中生活，神童也笑回，女團們真的是女神，還自曝最喜歡自家女團「Red Velvet」的主唱Wendy。

SJ厲旭（右）今天要正式入伍從軍去，隊長利特（左）陪同在旁。（翻攝自mydaily）

而正當神童和粉絲握手時，利特則拿著綜藝節目《Battle Trip》的旗子擋住臉，悄悄接近神童，立刻把神童「綁架」上車，強制回歸綜藝節目，逗趣互動也讓現場歌迷笑翻。據了解，「Super Junior」成員銀赫、東海、始源也將在明年退伍，最快明年底粉絲有望看到「Super Junior」全員合體。

