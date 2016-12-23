限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開
我同意
我已年滿18歲進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
歡迎加入【自由娛樂】
按個讚　心情好
已經按讚了，謝謝
首頁 > 即時新聞

SJ利特迎接神童退伍 秒被「綁架」回歸綜藝

2016/12/23 18:03

神童今日退伍，大批粉絲在營區外迎接神童回歸。（翻攝自OSEN）

〔娛樂頻道／綜合報導〕南韓天團「Super Junior」自2010年起成員陸續入伍，主唱厲旭也在10入伍，只剩下老么圭賢尚未服役。而今早神童終於退伍，結束長達21個月的軍隊生活，大批粉絲一早就守在營區外，等待迎接神童，沒想到神童才剛出營區不久，就被隊長利特「綁架」上綜藝節目，迅速回歸演藝圈，被粉絲笑虧是「最快復出的男人」。

神童（左）一步出營區，就被利特（右）「綁架」上節目。（翻攝自OSEN）

據韓媒《OSEN》報導，神童今日從京畿道龍仁陸軍第3軍司令部55師團軍樂隊退伍，神童一步出營區就開心地向粉絲宣佈正式退伍，他也透露下周成員晟敏也會退伍，希望成員們可以盡快服完兵役，再一起相聚。而被記者問到在是否也是看著女團影片度過軍中生活，神童也笑回，女團們真的是女神，還自曝最喜歡自家女團「Red Velvet」的主唱Wendy。

SJ厲旭（右）今天要正式入伍從軍去，隊長利特（左）陪同在旁。（翻攝自mydaily）

而正當神童和粉絲握手時，利特則拿著綜藝節目《Battle Trip》的旗子擋住臉，悄悄接近神童，立刻把神童「綁架」上車，強制回歸綜藝節目，逗趣互動也讓現場歌迷笑翻。據了解，「Super Junior」成員銀赫、東海、始源也將在明年退伍，最快明年底粉絲有望看到「Super Junior」全員合體。

相關新聞

推薦新聞
賴琳恩辣翻天 寫真書性感讓人噴鼻血 賴琳恩辣翻天 寫真書性感讓人噴鼻血
2016/12/23 19:05
女神鍾楚紅浪漫遊巴黎還收到神秘卡片… 女神鍾楚紅浪漫遊巴黎還收到神秘卡片…
2016/12/23 19:02
狼性爆發「狼王子」張軒睿超會賣 狼性爆發「狼王子」張軒睿超會賣
2016/12/23 19:02
神話搶下年後頭香！海外巡演首站2/4獻寶島 神話搶下年後頭香！海外巡演首站2/4獻寶島
2016/12/23 18:45
天團惜天團 S.H.E送給五月天的祝福好實際 天團惜天團 S.H.E送給五月天的祝福好實際
2016/12/23 18:29
《RM》開錄沒嘉賓！ 全員將攜節目組向觀眾道歉 《RM》開錄沒嘉賓！ 全員將攜節目組向觀眾道歉
2016/12/23 18:27
等香取慎吾拒同台 SMAP最後直播錄影確定流標 等香取慎吾拒同台 SMAP最後直播錄影確定流標
2016/12/23 18:18
袁惟仁陸元琪登記離婚 兒子竟怕被割喉 袁惟仁陸元琪登記離婚 兒子竟怕被割喉
2016/12/23 18:11
SJ利特迎接神童退伍 秒被「綁架」回歸綜藝 SJ利特迎接神童退伍 秒被「綁架」回歸綜藝
2016/12/23 18:03
飯局妹很可憐？ 正妹主播：老婆拋家棄子也讓人動心 飯局妹很可憐？ 正妹主播：老婆拋家棄子也讓人動心
2016/12/23 17:22
（影音）喬紫喬賣萌曝光 大喬招了是紙內褲 （影音）喬紫喬賣萌曝光 大喬招了是紙內褲
2016/12/23 17:13
（影音）吳克群哽咽拒訪 「我們就像連續劇」 （影音）吳克群哽咽拒訪 「我們就像連續劇」
2016/12/23 16:41
女星無預警神隱2個月 爸爸透露背後原因 女星無預警神隱2個月 爸爸透露背後原因
2016/12/23 16:27
彭于晏驚傳熱戀強國網紅 工作室發文這樣說... 彭于晏驚傳熱戀強國網紅 工作室發文這樣說...
2016/12/23 16:06
（影音）吳克群不想唱了？丟麥閃離記者會 （影音）吳克群不想唱了？丟麥閃離記者會
2016/12/23 16:05
太妍親自做餅乾 全為公益義賣 太妍親自做餅乾 全為公益義賣
2016/12/23 15:20
畢書盡親赴醫院探視罕病粉絲 受封「暖男偶像」 畢書盡親赴醫院探視罕病粉絲 受封「暖男偶像」
2016/12/23 15:16
孫儷心疼老公抱病探班 網軍挖出真相竟是... 孫儷心疼老公抱病探班 網軍挖出真相竟是...
2016/12/23 15:13
《灣生》盜圖賣畫、造假身分 文史工作者酸「灣商回家」 《灣生》盜圖賣畫、造假身分 文史工作者酸「灣商回家」
2016/12/23 15:10
情斷蔡依林！ 錦榮理解帥到分手 情斷蔡依林！ 錦榮理解帥到分手
2016/12/23 15:02
自由娛樂頻道
電腦版 / 手機版
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.