飯局妹很可憐？ 正妹主播：老婆拋家棄子也讓人動心

蕭彤雯在臉書發表對飯局妹看法，引發網友共鳴。（翻攝自蕭彤雯臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕日前多名富商被年僅27歲的「飯局妹」迷得團團轉，被「媽媽過世」老哏騙走數千萬元，這些男人縱橫商場數年，竟然被老哏騙術騙得暈頭轉向，引起不少網友討論，正妹主播蕭彤雯就在臉書點出這些男人會被騙，完全因為「男人就喜歡惹人憐愛的女孩兒」，吸引一堆網友認同按讚。

蕭彤雯說平常都不評論小三議題，不過飯局妹新聞實在有趣。（翻攝自蕭彤雯臉書）

蕭彤雯說，她原本不想評論小三議題，不過這次飯局妹騙過一群沙場老將，讓她深感有趣。她分享和老公的對話，她問老公為什麼這些男人明明上過無數酒店，卻仍然會受騙，老公一句話點出重點「知道不會是好女孩啊！但不好的女孩也是會有可憐的嘛！就會可憐她嘛」。蕭彤雯聽了反問，明明大老婆也很惹人憐愛，為什麼每次男人都想找小三？

蕭彤雯表示男人都愛可憐的女孩，可是老婆卻很難做到。（翻攝自蕭彤雯臉書）

她分享昨天老公出差回家後，她原本計畫把家裡用得溫暖乾淨，上前甜蜜問候、幫忙拿行李，再幫忙放熱水、煮湯圓給老公暖暖身子，不過她話鋒一轉，笑說：「但實際上演的情景是：當瓜爸開門進來的那一刻，我正試圖把光屁股不肯包尿布的瓜瓜抓回來，瓜瓜的尖叫聲早就掩蓋了鑰匙開門聲。我一手抓著尿布、一手拖著瓜瓜的腳，對著客廳大喊：『你回來啦？』」

蕭彤雯說如果老婆拋家棄子，其實也是可以讓男人動心的女人。（翻攝自蕭彤雯臉書）

蕭彤雯說，媽媽在家被兩個孩子拉扯，又要照顧到老公實屬不易，這時候看起來也就不這麼惹人憐愛了，「這就是為什麼老婆不如外面女人那樣軟語呢喃」，她更笑說其實丟掉老公、拋下小孩，「老婆在外面也是可以讓別的男人心動不已的那種楚楚動人的女人」。