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19歲粉絲不幸離世 楊丞琳：我很不捨但她盡力了

2016/12/23 17:00

楊丞琳今得知潘小妹仍不幸離世，感到非常難過。（翻攝自楊丞琳臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕19歲潘姓女騎在19日凌晨行經三峽介壽路，自撞路旁貨車後翻車，頭部遭到重創送醫，而這名女騎士是楊丞琳的死忠粉絲，好友為了替她集氣，特地請楊丞琳錄音希望能喚醒她，楊丞琳也在錄音檔中不斷鼓勵潘小妹，更承諾只要醒過來就會去醫院探望她。未料，潘小妹仍不幸離世，楊丞琳得知消息也十分哀傷，「我很不捨，但我相信，她盡力了...」。

楊丞琳日前錄製一段打氣音檔，希望喚醒潘小妹。（翻攝自楊丞琳臉書）

楊丞琳在臉書寫下對粉絲的不捨，「知道又一個粉絲不在了，我再也看不到她笑著對我說加油了，真的，很難過！」她也透露出道16年來，得知有幾位粉絲相繼離世，也感謝粉絲對她的喜愛，希望能帶給他們美好的回憶。楊丞琳也談到，藝人和粉絲之間的感情很奇妙，「彼此其實是陌生的，卻又感覺很熟悉！那種因為支持而連結在一起的情感，很珍貴！」她也希望粉絲能好好的過日子，有閒暇之餘載來關心她，「我只希望偶爾可以帶給你們快樂和正面的力量。」

19歲的潘小妹日前疑因疲勞駕駛釀車禍，好友紛紛請求楊丞琳錄音檔替她加油打氣。（翻攝自楊丞琳臉書）

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