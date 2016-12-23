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女星無預警神隱2個月 爸爸透露背後原因

2016/12/23 16:27

鄭爽（左）與楊洋（右）主演《微微一笑很傾城》，人氣爆紅。（翻攝自《微微一笑很傾城》微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國女星鄭爽日前與楊洋主演電視劇《微微一笑很傾城》，廣受好評，讓她人氣翻漲，卻在拍完新戲《夏至未至》後消失在螢光幕，許久未在公開場合露面，也讓粉絲相當擔心。今日鄭爽爸則透露女兒「神隱」的背後真相，讓粉絲十分心疼。

鄭爽已經2個月沒出現在公開場合，讓粉絲相當擔心。（翻攝自鄭爽工作室微博）

鄭爽爸今向粉絲發了一封信，透露女兒這段時間神隱是為了找回「自我的價值」，他坦言鄭爽是一個會默默做事，卻不太願意說出心裡話的人，而這幾年鄭爽人氣爆紅，眾多粉絲的喜愛與關注，也對她造成巨大的壓力，深怕自己的表現不如粉絲的期待。

鄭爽父親（左）今日寫信給粉絲，透露鄭爽（右）神隱原因。（翻攝自新浪娛樂）

此外，鄭爽爸也透露，這幾年鄭爽在演藝圈受到太多商業模式的侵蝕，讓她迷失自我開始懷疑自己演戲的初衷，「演戲究竟是為了什麼？是微博的關注還是商業的代言？沒有這些就說明不了自己的價值嗎？」因此，鄭爽決定讓自己「放空」，暫時離開螢光幕，找回自我。粉絲也相當支持鄭爽的想法，「感覺她還是個挺有想法的人，把生活和工作分得很開。」但鄭爽父親主動給粉絲發信，也讓不少網友批評是在作秀，「她爸戲還真多」，意外引起網友熱議。

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