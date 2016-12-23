都是翹臀害的！楊洋帥氣受獎竟....

楊洋外型可愛、演技精湛，受到廣大粉絲歡迎。（翻攝自楊洋微博）

〔娛樂頻道／綜合報導〕中國男星楊洋因為帥氣的外型和陽光個性，深受不少粉絲喜愛，他演出的《微微一笑很傾城》更是迷翻眾多女性，是近年備受歡迎的男星。日前他在中國「2016優酷盛典」獲頒年度人物及頭條人物，彬彬有禮的他上台領獎前，還轉身向在場的明星致意，孰料他一個move，竟被畫面捕捉到屁股上黏著貼在椅子上的貼紙，讓粉絲看了開玩笑說「都是屁股太翹惹的禍」。

楊洋有禮貌地轉身向大家致意，完全沒發現屁股上黏了一張紙。（翻攝自微博）

楊洋日前在中國頒獎典禮上，獲頒年度人物和頭條人物，他準備上台領獎時，相當有風度地轉身向現場的明星前輩們致意，不過原本黏在椅子上的貼紙似乎沒有黏牢，楊洋一起身，那張貼紙竟然就黏在楊洋的屁股上，楊洋一個轉身，就被畫面捕捉到屁股上黏了貼紙，讓網友看了直呼：「實在是太糗了！」

有粉絲發現楊洋受獎時，屁股上黏了一張貼紙，大讚渾然不覺的他又萌又可愛。（翻攝自微博）

不過該段影片曝光後，粉絲除了為他感到尷尬外，卻也覺得這樣的楊洋超可愛，笑說「就是臀部太翹了才會這樣」、「翹臀的困擾啊」、「好想成為那張紙」，也有粉絲認為他沒發現貼紙的傻萌模樣很可愛。