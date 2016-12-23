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（影音）圭賢自評SJ舞蹈4大天王 喊話「明年一定去台灣」

2016/12/23 15:07

圭賢受訪時透露十分想來台灣，並和台灣歌迷約定明年見。（avex提供）

〔記者陳立妍／綜合報導〕南韓夯團「SUPER JUNIOR」主唱圭賢， 暌違1年發行第3張韓語迷你專輯《我在等你》，首波雙主打歌曲《Blah Blah》、《忘不了的溫柔 （Still）》推出後席捲南韓各大數位音樂榜，穩固他「 次世代抒情皇太子」的地位。

日前圭賢受訪時透露， 這張專輯將會是他入伍前最後一張專輯，加上SOLO活動是他一年當中最重要的時期， 但今年8月底因為聲帶結繭的關係暫停活動休息了一段時間， 在治療過後其實很擔心能否恢復以往的歌唱水準，所以在準備新專輯時更加用心努力！

而圭賢先前上《一週偶像來報到》打歌，挑戰節目招牌單元隨機舞蹈，他自認是「SUPER JUNIOR」中的舞蹈四大天王，為了獲得紅酒和遊戲商品券使出渾身解數對嘴熱唱抒情歌，並大跳SUPER JUNIOR的舞蹈，沒想到先是被抓包兩次表演新歌《忘不了的溫柔 （Still）》手勢不同，後又敗在《SWING》、《SPY》，與獎品擦身而過讓他非常懊惱，而在節目上他也拋開形象，邊跳女團TWICE的《Cheer Up》舞蹈邊介紹新專輯，十分搞笑。

年初曾隨團來台辦見面會的圭賢接受MTV《我愛偶像》時表示，一直很想再來台灣會粉絲，雖然沒辦法在今年完成心願，但他打包票說：「 在台灣一定會有演唱會」，並透露：「 明年一定會去見大家。」

此外，圭賢將參加於26日舉行的SBS《歌謠大戰》，KKTV也將於12月28日上架節目；而圭賢的最新韓語專輯《我在等你》已於今起在台發行。

圭賢上《一週偶像來報到》挑戰隨機舞蹈：

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