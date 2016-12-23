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鼓鼓學生時代94狂  賭輸吃小便斗冰塊

2016/12/23 14:42

鼓鼓接受《HEY！MISS DJ》專訪。（Hit Fm提供）〔記者吳志偉／台北報導〕最近推出首張個人迷你專輯《MAKE IT REAL可以唷》的鼓鼓，日前特地現身Hit Fm聯播網接受Elsa《HEY！MISS DJ》專訪，精采內容將在12/24（六）晚上8點播出。

為了專輯勤練舞蹈的鼓鼓，從去年開始接觸舞蹈，甚至常跟舞蹈老師們聚會，一起去跳舞律動。他也回憶起過往的經驗，鼓鼓神氣地說，他國小六年級時就跟同學組三人舞團參加比賽，跳的是L.A. Boyz的舞蹈，當時還打敗一群高中生得到冠軍，過了這麼久又重新接觸跳舞，也讓鼓鼓感到十分幸運。

鼓鼓接受《HEY！MISS DJ》專訪，他特地準備了高熱量的食物總匯，當作耶誕禮物。（Hit Fm提供）回憶起學生時期，鼓鼓表示自己的少年時代非常荒唐，因為是男生班的關係，所以好哥們之間非常敢玩，除了曾假裝要去打掃，其實是翹課去，還會彼此打賭，輸的人要去吃小便斗裡的冰塊，他說：「可以把冰塊沖到非常小顆，但一定要在大家面前吃下去，真的非常瘋狂！」鼓鼓也在節目上呼籲，千萬不要模仿他的行為。

　專輯同名歌曲〈Make it real〉是由好友仕凌全英文作詞，提到兩人認識的契機，鼓鼓則說當初大嘴巴《喇舌》MV當中，仕凌用鼓棒展現花式打點的部份就是鼓鼓親自教他的。從那次認識就成為好友的他們，更在鼓鼓首張專輯中合作，鼓鼓還在節目上爆料仕凌家中的溫暖擺設，像是耶誕節快到，他家中一定會擺一棵耶誕樹，還有看起來像是真的壁爐的暖氣吹送，牆上更會貼滿充滿回憶的拍立得照片，讓鼓鼓直呼：「仕凌是一個很會享受生活的人！」

鼓鼓接受《HEY！MISS DJ》專訪，他還與粉絲們以食物當作耶誕節的交換禮物。（Hit Fm提供）鼓鼓還來到電台與歌迷一起參加耶誕交換「食物」派對，他準備了高熱量的食物總匯：炸雞、鹹酥雞、披薩、可樂，鼓鼓興奮地說：「派對就是要有吃不完的高熱量食物！」三位幸運的粉絲則是準備了甜甜圈、小火鍋，其中一位還請媽媽煮家常菜，慰勞最近跑宣傳常吃外食的鼓鼓，更用四季豆在飯上面排出「鼓」這個字，讓他感到相當窩心。

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