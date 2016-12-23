《灣生》盜圖賣畫、造假身分 文史工作者酸「灣商回家」

《灣生回家》的幕後推手田中實加被踢爆假造身世。（記者王捷攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕去年上映的賣座紀錄片《灣生回家》的監製田中實加，最近被爆出盜圖賣畫及捏造灣生後代身世，甚至被產經新聞社原台北支部局長吉村剛史「起底」她根本不是灣生後代、非日本人，而是台灣人，對此去年就曾經懷疑過田中實加身分的文史工作者管仁健，今天又再次投書，內容還不忘虧說吉村剛史的動作太慢，過了一年多才爆出田中實加其實非灣生後代。

管仁健去年10月曾投書《新頭殼》，處處質疑田中實加造假灣生後代的身世，但一切說法僅以他的歷史知識做為論證基礎，並沒有證實就竟田中實加是不是真的造假身世，然而最近產經新聞社原台北支部局長吉村剛史起底田中時家根本不是灣生，也讓管仁健的說法得到印證。管仁健今天又再次投書《新頭殼》，除了感嘆自己的說法太晚得到印證，內文也多了不少文史資料佐證他的說法，他更暗諷田中實加根本就是「灣商」而非灣生：「假的真不了，真相總有一天還是會浮現的……與其等著中國網軍來見縫插針，台日雙方雞嘴變鴨嘴，不如我們自己先動手，清理門戶。」

以下為全文網址：http://newtalk.tw/news/view/2016-12-23/80366