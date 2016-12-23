畢書盡親赴醫院探視罕病粉絲 受封「暖男偶像」

畢書盡親赴台中探視患罕見疾病粉絲。（資料照，記者王文麟攝）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台韓混血歌手「Bii」畢書盡，擁有帥氣的外型及輕柔的嗓音，擄獲不少粉絲的心，他的粉絲「庭庭」因患罕見疾病，日前住進加護病房，醫院一度發出病危通知，女童父親15日在臉書發文盼請畢書盡為女兒加油打氣，沒想到畢書盡除了錄製加油影片，近日更親自赴醫院探視，受封「暖男偶像」。

庭庭是畢書盡的忠實粉絲。（翻攝自臉書）

庭庭父親15日在臉書發文，向畢書盡求援，他表示女兒住進台中榮總加護病房，醫院一度發出病危通知，最後靠著意志力度過，「身為她的爸爸，我只有無助、很無奈，可否請畢先生...幫幫忙...為她加油打氣好嗎？」並上傳畢書盡在活動上，替女兒簽名的照片，貼文引起網友轉貼。

畢書盡（左）昨赴台中榮總探視庭庭（右）。（翻攝自臉書）

畢書盡得知後，除了錄製加油影片，更在臉書向庭庭喊話：「我知道妳一定很不舒服，但請妳一定要堅強，只要夠堅強就沒有什麼可以擊敗妳的意志力，畢哥哥一直在這替你加油。」庭庭父親透露雖病情不太穩定，但他在庭庭耳邊不斷播放畢書盡的歌，沒想到女兒竟奇蹟似地慢慢睜開雙眼。昨畢書盡的粉絲團「專屬.Bii畢書盡」，發文透露畢書盡趁工作空檔至榮總探視庭庭，並曬出兩人在加護病房的合照，暖心之舉讓粉絲大讚「真的是暖炸了」、「看了好感動哦！暖心的BiiBii」、「畢畢真的是暖男餒，還特地去看庭庭，祝庭庭早日康復喔！」

畢書盡。（資料照，記者王文麟攝）