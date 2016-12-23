假畫、假身世？ 《灣生》監製田中實加長文回應

《灣生回家》的幕後推手田中實加。（資料照，記者王捷攝）〔記者賀靜賢／台北報導〕賣座紀錄片《灣生回家》監製田中實加被爆賣假畫及捏造灣生後代身世，引起風波，田中今晨以長文回應，對於畫的事件她表示抱歉、認錯，對於被指編造身世，覺得相當委屈，強調不希望此事件傷害到灣生的爺爺奶奶們。以下為道歉全文：

我是田中實加，謝謝所有人的指導，我全都聴了進耳了。

因昨日上午臉書已無法（使用），所以沒法即時認錯道歉與說明：

關於畫做風波，我確實買了不少日本書回來學習臨摹，也有一些是網路上看見不錯的筆法拿來臨摹，沒經過當事人允許是我的錯，我該向他們致歉，也會逐一會去拜訪道歉。

關陳美伸老師的水墨，以及幾張圖，我的確練習過，他的潑墨筆觸是我所嚮往，而關於馬我一直在找嘴較長的白馬，那是清水的特色，所以買了不少書回來參考。我若要上色的圖一定會用黃棕色打地底，而畫水墨畫也一定會烏龍茶當水，這些都是要等著上色前我畫圖的習慣。至於其他兩位日本人我買了書，永山玉子其中有一幅玫瑰覺得畫完不錯於是簽了名PO上去向大家感謝支持，但這些畫我皆無拿來販售。在這些圖po出去前沒有徵求當事人允許和特別說明出處與來源和臨摹那些圖是我的錯。

當時po這些資料，因為灣生資金不足，很多人要我去募款，我覺得單拿人錢不好，加上有朋友要我在臉書可以找預購者，於是用幾張畫來做示意，因為贊助的是中小企業，告訴他們幾號、多少才依舊不清楚，是要潑墨還是工筆，也得解釋半天，於直接拿樣式給他們，讓他們看喜歡那一款潑墨？哪一款是工筆？但一切要以最後畫完的為主。

可3位贊助者告訴我：「家裡有那些現成的？」我說：「只有很久以前練習的壓克力畫，且畫的是我的狗。」前三位選了我家狗女兒的壓克力畫，2幅在台北，1幅在美國，另外四位決定還是要我比較擅長的櫻花，最後決定行程走完後，明年七月左右把畫給他們。

青木美和每本到台灣的書我都買了，街道是我犯的錯，我要用原畫與老照片來試畫，但沒弄好就出去是我犯下的大錯，我不該在如何忙碌情況下讓自己造成失誤，和對他人的困擾。

昨天知道又被網路製造事件，又是同一批人，很是生氣，回了衝動的話語，是我不夠理智也欠周詳，今日想在FB致歉但FB已被檢舉無法上去，加上今日很多行程，遲至今時才出來說明，實感抱歉。

這一組人馬一直想把我和我先生拉垮，每隔一段時間就會再起風波，15年來我的始終只想讓大家看見灣生，何須把家人攤開？

2013.5.17我接受了第一個日本採訪，我的日語一般生活可以，但談起正式，不是這麼順，可大多數是聽得懂得；當時記者一見面馬上問：「你父親母親叫什麼名字？家的地址？結婚生小孩了嗎？你為什麼要做這件事？爺爺奶奶哥哥姊姊都問了，當天我們是吵架的，我用日語和英語，旁邊還有一位我無法完全相信的口譯，不到20分鐘不歡而散。一位記者採訪了一個人不用全名卻用M當代號，是否他對他的報導也沒有信心，又或是在保護人？但我始終感激這位記者讓我知道人生。

關於灣生，有些灣生願意被看見，有些不願意被看見，為了保護某些人，必須忍著被質疑被挨罵，最後我只想說：「希望願意為台灣做對的事的人，不要因為我的不好而失去了那個堅持到底。我的個人臉書、和灣生回家粉絲被檢舉無法看也無執行，未來更可無法將灣生訊息告訴大家，但我相信「灣生」要告訴我們的愛與勇氣早就渲染開來了！ 這是我個人的事，請大家拿出智慧，不要波及灣生爺爺奶奶，更不要質疑他們努力希望台日友誼長存的心意。」

這篇文章除了要和畫家深感致歉外，還有灣生，我的能力不足，我的愚昧，讓灣生受批評受質疑，這是我的大錯。我也要向支持灣生和我的的說對不起，我雖盡了力，但我沒做好。

田中實加105、12、22