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吳淡如收到NCC「警告函」 怒批「沒常識到極點」

2016/12/23 14:53

吳淡如是台灣知名作家兼主持人。（翻攝自臉書）

〔娛樂頻道／綜合報導〕台灣知名作家兼主持人吳淡如，為主持《女人要有錢》還自己去考珠寶鑑定證照，不料近日卻無預警遭到取代，讓她深感痛心。俗話說禍不單行，吳淡如昨天在臉書上發文，自曝收到NCC警告函，指她談話內容有欺騙大眾之嫌，讓她在臉書砲轟：「沒常識到了極點！」

吳淡如昨天在臉書發文表示，自己因為獻聲某集廣播節目，而該集節目播送期間她人正好在日本，所以被NCC判定談話內容有欺騙大眾之嫌，對此吳淡如回應：「長官你難道不懂有一種叫做預錄？那種沒常識已經到了極點！」除此之外，她也懷疑可能因為之前曾經轉分享過一則《商周》的文章，所以才會無端招來這封警告函，該文章內容主要是批評NCC關切OPPO中文譯名「歐珀」和立委陳歐珀同名文章。吳淡如最後也不忘在文末批評：「國家單位人員拿的是民脂民膏，不是為少數的權貴服務！不應該淪為東廠的鷹犬，否則國之將亡必有妖。」

吳淡如批評NCC全文。（翻攝自臉書）

《中國時報》報導，對此，NCC也表示此非「警告函」，純粹是轉告民眾意見給業者知悉，絕不可能藉此「警告」業者，甚至在內文還特別註明無需回覆，因此絕對沒有吳淡如所指控的情況。

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